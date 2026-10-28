München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Während die wirtschaftlichen Folgen extremer Wetterereignisse weltweit zunähmen, entstehe für bestimmte Branchen ein struktureller Wachstumsmarkt. Steigende Schäden durch Überschwemmungen, Waldbrände, Stürme und andere Naturkatastrophen würden den Bedarf an Versicherungsschutz und Risikomanagement erhöhen. Besonders Rückversicherer wie Munich Re und Swiss Re würden über die notwendige Expertise verfügen, um diese Risiken zu bewerten, zu bepreisen und abzusichern. Damit könnten sie zu den Unternehmen zählen, die langfristig von der wachsenden Nachfrage nach Klimaanpassungs- und Versicherungslösungen profitieren würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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