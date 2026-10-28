Gemeinsamer Messeauftritt in Nürnberg: Datenintegration und Künstliche Intelligenz machen Prozesswissen für die Fertigung nutzbar

Wie lassen sich verteilte Daten und dokumentiertes Wissen nutzen, um industrielle Prozesse zu verbessern und Mitarbeitende in der Fertigung zu unterstützen? Antworten darauf zeigen InterSystems und Comsysto Reply bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf der SPS 2026. Vom 24. bis 26. November präsentieren die Unternehmen in Nürnberg, wie Datenintegration und Künstliche Intelligenz zusammenspielen, um Informationen leichter zugänglich zu machen und Abläufe schrittweise zu automatisieren. Interessierte erhalten in Halle 5 am Stand 5-142 Einblicke in konkrete Anwendungsmöglichkeiten.

Im Mittelpunkt stehen Herausforderungen aus dem Produktionsalltag: Prozesswissen liegt in unterschiedlichen Systemen, technischen Dokumentationen, PDFs oder auf Fileshares vor und ist im entscheidenden Moment oft nur schwer verfügbar. InterSystems und Comsysto Reply zeigen, wie Unternehmen diese Informationen erschließen und für die Prozessoptimierung sowie die Unterstützung am Shopfloor einsetzen können.

Vorhandenes Wissen für bessere Prozesse nutzen

Prozessverantwortliche sollen Abläufe und Anforderungen in ihren eigenen Worten beschreiben können. KI-Agenten durchsuchen dazu relevante strukturierte und unstrukturierte Datenquellen und schlagen passende Prozessschritte oder Verbesserungen vor. Diese lassen sich anschließend grafisch modellieren, prüfen und schrittweise in die Automatisierung überführen.

Wie das in der Praxis funktioniert, veranschaulichen die Unternehmen anhand der Anwendung LineFlow. Deren chatbasierte Benutzeroberfläche verbindet den Zugang zu vorhandenem Wissen mit der Modellierung und Weiterentwicklung industrieller Abläufe.

Mitarbeitende am Shopfloor unterstützen

Ein weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts ist die KI-gestützte Unterstützung bei der Fehlerbehebung. Mitarbeitende können beispielsweise einen Maschinenfehler in natürlicher Sprache beschreiben, Lösungsvorschläge erhalten und sich Schritt für Schritt durch den jeweiligen Fehlerbehebungs- oder Reparaturprozess führen lassen.

Die Unterstützung orientiert sich an der Sprache sowie am individuellen Wissens- und Erfahrungsstand der Anwender. So wird vorhandenes Wissen unmittelbar im Arbeitsalltag verfügbar, die Fehlerbehebung erleichtert und die Abhängigkeit von einzelnen Experten reduziert.

Datenintegration als Grundlage für Automatisierung

Die technologische Grundlage bildet die Datenplattform InterSystems IRIS. Sie ermöglicht die Integration verschiedener Quellsysteme wie ERP, MES und CRM und stellt die Nachvollziehbarkeit von Datenbewegungen sicher. Comsysto Reply bringt seine Erfahrung in der Entwicklung KI-gestützter Geschäftsanwendungen und anwenderfreundlicher Benutzeroberflächen ein.

Jan Nowak, Senior Manager bei Comsysto Reply erläutert: "Für die Datenintegration und insbesondere für den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Aspekt der automatisierten Prozessanalyse setzen wir auf InterSystems, weil sich die InterSystems-Technologie nahtlos in bestehende Architekturen einbinden lässt. Statt mehrere Einzeltechnologien für Dokumenten-, Graph- und SQL-Datenhaltung mühsam ausarbeiten zu müssen, bekommen wir mit InterSystems IRIS alles aus einem Guss. Gerade bei dem in der Produktion üblichen Systemmix von verschiedenen Anbietern und Schnittstellen wird die Integration damit dramatisch beschleunigt."

"Comsysto Reply bringt die Fachexpertise im Manufacturing-Umfeld mit und wir die technologische Basis, auf der sich diese Expertise in eine ebenso flexible wie skalierbare Anwendung übersetzen lässt", ergänzt Peter Dommermuth, Team Lead Data Platform Sales DACH bei InterSystems.

InterSystems und Comsysto Reply auf der SPS 2026: Vom 24. bis 26. November 2026 zeigen die Unternehmen in Nürnberg, Halle 5, Stand 5-142, konkrete Ansätze für die daten- und KI-gestützte Optimierung industrieller Prozesse.

Über InterSystems

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologien, liefert eine einheitliche Grundlage für Anwendungen der nächsten Generation für Kunden in mehr als 80 Ländern in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Lieferketten. Unser Ansatz basiert auf einer Cloud-first-Datenplattform, die leistungsstarkes Datenbankmanagement, intelligente Datenservices und Analysefunktionen integriert. InterSystems wurde 1978 gegründet, hat seinen Sitz in Cambridge, USA, und ist mit 39 Niederlassungen in 28 Ländern weltweit vertreten.

Über Comsysto Reply

Comsysto Reply ist auf die agile Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen spezialisiert, mit denen Unternehmen die Herausforderungen der digitalen Transformation meistern können. Mit einem klaren Fokus auf schlanken Verfahren, Open Source Frameworks und Cloud Services beschleunigt Comsysto Reply Innovationen, minimiert Risiken und schafft nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung. In funktionsübergreifenden Produktteams arbeiten die Experten von Comsysto Reply eng mit Kunden, Partnern und den Schwesterunternehmen der Reply Gruppe zusammen. Sie nehmen eine führende Rolle bei der Anwendung von Lean- und Agile-Methoden, Big Data, User Experience Research, DevOps sowie Continuous Delivery ein. www.comsystoreply.de

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