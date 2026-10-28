FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Emira Sagaama begründete dies in der Analyse der Airline-Branche mit den bei den Iren vergleichsweise unvorteilhaften Absicherungen der Treibstoffkosten für das Geschäftsjahr 2028. Insgesamt erwartet sie im Sektor durch die hohen Kerosinpreise zunehmende Kapitaldisziplin./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:42 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IE00BYTBXV33
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:42 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IE00BYTBXV33
© 2026 dpa-AFX-Analyser