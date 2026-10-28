EQS-News: Huawei Europe / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Huawei engagiert sich gemeinsam mit Kunden und Partnern für ein intelligentes, grünes Europa.



28.10.2026 / 10:10 CET/CEST

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FLORENZ, Italien, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die 11. Huawei Connect Europe fand heute in Florenz, Italien, statt. Adolfo Urso, der italienische Minister für Unternehmen und "Made in Italy", Eugenio Giani, Präsident der Region Toskana, Italien, und Sara Funaro, Bürgermeisterin von Florenz, hielten Reden bei der Veranstaltung. Tausende von Teilnehmern, darunter Branchenführer, Technologieexperten und Partner aus aller Welt, kamen zu der Veranstaltung zusammen, um unter dem Motto "Intelligentes und grünes Europa voranbringen" zu erörtern, wie digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) Europas gleichzeitigen digitalen und grünen Wandel beschleunigen werden. David Wang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und rotierender Vorsitzender bei Huawei, sagte in seiner Eröffnungsrede: "Während Europas digitaler und grüner Wandel weiter voranschreitet, arbeitet Huawei mit über 5.000 Partnern zusammen, um durch technologische Innovationen reale Herausforderungen der Kunden zu lösen. Die intelligente Welt rückt näher, schneller als je zuvor, und die Industrie in ganz Europa bereitet sich auf einen großen Produktivitätssprung vor, der durch KI und andere fortschrittliche Technologien ermöglicht wird. Huawei war und bleibt in Europa, für Europa. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern setzen wir auf offene Zusammenarbeit, um Chancen zu nutzen, gemeinsamen Erfolg zu erzielen und zu einem intelligenteren und grüneren Europa beizutragen." Leo Chen, Senior Vice President und Präsident des Bereichs Enterprise Sales bei Huawei, sprach ebenfalls auf der Veranstaltung und erläuterte die Strategie des Unternehmens für den europäischen Markt: "Huawei ist in Europa, für Europa. Wir analysieren die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort und setzen Technologie in die Praxis um, um Europas gleichzeitige grüne und digitale Transformation voranzutreiben." Chen erklärte weiter, dass Huawei in der Region zwei Schwerpunkte verfolge: die Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen, die auf die Gegebenheiten der lokalen Industrie zugeschnitten seien, und die Befähigung lokaler Partner, europäische Kunden besser zu bedienen. Aufbauend auf dem bestehenden Kooperationssystem "Huawei + Partners" des Unternehmens hat Huawei bei dieser Veranstaltung zusätzlich das SCALE-Framework für Europa vorgestellt. Dieser Rahmen umfasst fünf Schlüsselinitiativen: szenariobasierte Lösungen, Co-Innovation, abgestimmtes Marketing, lokaler Service und gleichbleibende Qualität sowie effiziente Zusammenarbeit. Diese Initiativen sollen lokale Partner dabei unterstützen, Innovationen im Sinne der Kundenbedürfnisse zu entwickeln, Huawei-Lösungen einfacher in ihr Angebot zu integrieren und ihre Servicekapazitäten zu verbessern. Zu den weiteren Gästen, die auf der Veranstaltung ihre persönlichen Einblicke in Europas Strategie des dualen Übergangs und in intelligente Branchenpraktiken darlegten, gehörten: Pierre Francois Rudant, Leiter Technologie, Auchan Retail; Federico Ascoli, Leiter Plattformen, Erweiterte Konzernleitung, Auchan; Sergio Grassi, Country Manager von Zeliatech und Chief Revenue Officer für Value, Green und Services der Esprinet Group Italy; und Marcel Poser, Mitbegründer, Screening Eagle Technologies. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Website von HUAWEI CONNECT 2026. • FLORENZ: https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-florence Medienkontakt:

Rafal Kwiatkowski

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