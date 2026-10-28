Stavros Kyris ist zu Sisvel gewechselt und übernimmt den Aufbau des neuen Geschäftsbereichs Sisvel Ventures. Dieser soll vielfältige Geschäftsmöglichkeiten außerhalb der bisherigen Kernbereiche des Unternehmens erschließen.

Kyris hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Nokia inne. Von 2019 bis Anfang dieses Jahres war er als Chief Strategy, Financial and Operating Officer bei Nokia Technologies tätig. Davor arbeitete er fünf Jahre lang als Stabschef des Nokia-CEO. Weitere Stationen seiner Laufbahn bei Nokia waren die Unternehmensentwicklung, die Strategie sowie der Bereich Fusionen und Übernahmen.

Sisvel Ventures wird neue Geschäftsmöglichkeiten auf der Grundlage geistigen Eigentums identifizieren und entwickeln, die über das bisherige Geschäft mit der Lizenzierung standardessenzieller Patente (SEP) über Patentpools hinausgehen. Der neue Geschäftsbereich wird eigenständig agieren, dabei jedoch auf das Fachwissen und die Ressourcen des gesamten Unternehmens zurückgreifen können. Die beiden Sisvel-Führungskräfte Matteo Sabattini und Leonardo Saroni werden Kyris beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs unterstützen.

"Sisvel Ventures ist ein spannendes Vorhaben, und ich freue mich darauf, den neuen Geschäftsbereich von Anfang an mit aufzubauen", sagt Kyris. "Sisvel ist bekannt für seinen Mut und seinen Unternehmergeist. Im Bereich des geistigen Eigentums bieten sich derzeit zahlreiche interessante Geschäftsmöglichkeiten. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das umfassende technische und kaufmännische Know-how des Unternehmens zu nutzen, um diese Chancen zu erschließen."

"Stavros ist mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen eine gefragte Führungskraft. Umso mehr freut es uns, dass er sich für Sisvel entschieden hat", erklärt Mattia Fogliacco, CEO und President bei Sisvel. "Gemeinsam mit Matteo und Leonardo bildet er ein außerordentlich starkes Team für Sisvel Ventures. Entscheidend ist, dass sich der neue Geschäftsbereich auf Geschäftsfelder außerhalb unseres Patentpool-Geschäfts konzentriert. Dieses bleibt auch langfristig das Fundament unserer Strategie. Darüber hinaus bieten sich weitere Geschäftsmöglichkeiten, die wir bisher nicht nutzen konnten und nun gezielt erschließen wollen."

Über Sisvel

Sisvel setzt auf Zusammenarbeit, Innovationsgeist und Effizienz, um die Interessen von Patentinhabern und Unternehmen, die ihre Technologien nutzen möchten, miteinander zu vereinbaren. In einem komplexen und sich ständig wandelnden Markt ist es unser oberstes Ziel, faire Bedingungen für alle Beteiligten zu schaffen. Dazu entwickeln und realisieren wir flexible, leicht zugängliche Lösungen für die kommerzielle Verwertung von Patenten.

Sisvel We Power Innovation

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