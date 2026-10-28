München (ots) -- Paulaner Cola Zero ab Januar 2027 deutschlandweit erhältlich- Testsieger im vergleichenden GeschmackstestDie Paulaner Brauerei Gruppe bringt im Januar 2027 Paulaner Cola Zero auf den deutschen Markt. Die zuckerfreie Variante ergänzt die klassische Paulaner Cola, die seit ihrem erfolgreichen Marktstart im Frühjahr 2026 innerhalb weniger Monate zur Nummer 2 im deutschen Cola-Dosenmarkt aufgestiegen ist. Damit reagiert das Münchner Familienunternehmen auf die wachsende Nachfrage nach zuckerfreien und zuckerreduzierten Getränken.Zero-Varianten machen bereits rund 36 Prozent des deutschen Cola-Marktes aus. Das Segment verzeichnet zweistellige Wachstumsraten. Mittlerweile kauft rund ein Drittel der deutschen Haushalte zuckerfreie Cola."Wir hören unseren Konsumentinnen und Konsumenten zu und entwickeln unser Angebot konsequent danach weiter", sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. "Deshalb arbeiten wir schon seit Langem an zuckerfreien und zuckerreduzierten Produkten. Dafür brauchen wir keine staatlichen Steuervorgaben. Innovation entsteht nicht durch politische Zwänge, sondern durch den Anspruch, den Menschen die Produkte anzubieten, die sie sich wünschen und die hervorragend schmecken."Bei der Entwicklung von Paulaner Cola Zero stand der Geschmack im Mittelpunkt. In einer im Juli 2026 extern durchgeführten Blindverkostung belegte Paulaner Cola Zero unter getesteten gängigen Cola Zero-Produkten den ersten Platz in der Geschmacksbewertung."Unsere Herkunft als Brauerei prägt unseren Qualitätsanspruch. Wir bringen nur Produkte auf den Markt, von deren Geschmack wir wirklich überzeugt sind", erklärt Biebernick. "Dass Paulaner Cola Zero im Blind-Verbrauchertest sogar vor dem Marktführer lag, ist für uns eine großartige Bestätigung unseres Anspruchs: null Zucker, voller Cola-Geschmack."Paulaner Cola Zero ist ab Januar 2027 deutschlandweit im Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel sowie in der Gastronomie in den gängigen Gebindeformen erhältlich. Eine breit angelegte bundesweite Kampagne begleitet die Markteinführung.Über Paulaner"Gut, besser, Paulaner" - seit 1634 steht Paulaner für höchste Qualität und Münchner Tradition. Das Sortiment reicht von Bierspezialitäten wie Hefe-Weißbier, Münchner Hell und Oktoberfest Bier bis zu Erfrischungsgetränken wie Paulaner Spezi, Limo und Cola. Die Marke steht national und international für Genuss, bayerische Lebensfreude und gemeinsame Momente, die Menschen verbinden.Pressekontakt:Johannes Rieger | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA IOhlmüllerstraße 42 | 81541 MünchenTel.: 089 / 48005-380 | Johannes.Rieger@paulaner.deOriginal-Content von: Paulaner Brauerei Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19178/6379385