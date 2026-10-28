Unterföhring (ots) -Ärger mit dem Vermieter? Streit mit den Nachbarn? Eine Rechtsfrage, ein Anruf und Ingo Lenßen antwortet live im Fernsehen. Ab Montag, 2. November, 22:15 Uhr, wendet sich Ingo Lenßen wöchentlich mit seiner Call-in-Show "Lenßen Live" an sein Publikum. Mit rechtlicher und menschlicher Expertise schenkt er den Anrufenden ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Bereits um 20:15 Uhr ermittelt er in "Lenßen: Anklage Mord" in fiktionalen Mordfällen. Drei Montage in Folge stehen in SAT.1 damit schwere Verbrechen und alltägliche Rechtsfragen im Mittelpunkt.Bei "Lenßen Live" bekommen Zuschauerinnen und Zuschauer den direkten Draht zum Kultanwalt. Ob horrende Kosten beim Handyvertrag, Konflikte mit dem Arbeitgeber oder ungerechtfertigte Strafzettel - Lenßen hilft am Telefon und unterstützt in Echtzeit bei ihren Rechtsfragen. Fragen können unter der Hotline-Nummer 0800-9997777 oder per WhatsApp Fragen eingereicht werden und Ingo Lenßen antwortet live im Fernsehen.Das passiert am Montag in "Lenßen: Anklage Mord":Ingo Lenßen bereitet sich auf seinen bevorstehenden Ruhestand vor. Doch dann bittet ihn sein Bruder um Hilfe für seine ehemalige Mitarbeiterin: Bäuerin Hanna Köhler sitzt in U-Haft - sie soll ihren Mann qualvoll getötet und in einer Güllegrube ertränkt haben. Die Beweislage scheint erdrückend und das gesamte Dorf stellt sich gegen die mutmaßliche Mörderin. Ingo Lenßen und sein Kollege Lennart Hartmann tauchen in ein dörfliches Netz aus familiären Rivalitäten und verborgenen Geheimnissen ein. Ist die Angeklagte tatsächlich schuldig oder wurde sie Opfer eines perfiden Plans? Ingo Lenßen ermittelt dort, wo niemand hinsehen will."Lenßen: Anklage Mord" wird produziert von UFA SERIAL DRAMA. "Lenßen Live" wird produziert von REDSEVEN ENTERTAINMENT."Lenßen: Anklage Mord" - ab 2. November 2026, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und streamen auf Joyn. "Lenßen Live" direkt im Anschluss, 22:15 Uhr, live in SAT.1 und streamen auf JoynPressekontakt:Hendrik HübnerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1176hendrik.huebner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerClarissa.schreiner@ProSiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6379383