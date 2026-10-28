Vor wenigen Wochen sah es im Chart von KAP noch so aus, als wenn sich eine positive Überraschung anbahnen könnte. Immerhin war die Notiz der angeschlagenen Beteiligungsgesellschaft von knapp unter 1 Euro auf fast 1,40 Euro gestiegen. Keine Frage: Für Anleger, die den Titel schon länger im Depot haben, ist die Bewegung nur eine Marginalie. Kurzfristig schien die KAP-Aktie aber zumindest eine heiße Wette zu sein. Nun muss das Unternehmen aus Fulda die Erwartungen abermals dämpfen. Grund sind unvorteilhafte Währungsverschiebungen des israelischen Schekels und des ungarischen Forint gegenüber dem Euro. Zudem hat ein bedeutender Kunde aus dem Bereich Elektrofahrzeuge seine Abrufzahlen bis Jahresende im US-Werk in Jasper (Alabama) der Tochter Heiche Group kurzfristig gestoppt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de