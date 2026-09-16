EQS Stimmrechtsmitteilung: KAP AG

KAP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



16.09.2026 / 10:11 CET/CEST

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Veröffentlichung der KAP AG nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Satz 1 WpHG Die Tempus Capital GmbH hat der KAP AG am 14. September 2026 die folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG übermittelt: "Unter Bezugnahme auf die am 25. August 2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu Emittentin: KAP AG, Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda (ISIN: DE0006208408)

Meldepflichtige: Tempus Capital GmbH, Frankfurt am Main (auch mit befreiender Wirkung für ihre Tochtergesellschaft, die Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main)

Datum der Schwellenüberschreitung: 21. August 2026

Überschrittene Schwelle: 29,00 % der Stimmrechte an der KAP AG, zugerechnet gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH übermittelt die Tempus Capital GmbH, Frankfurt am Main (nachfolgend "Tempus Capital") hiermit ergänzend die nachfolgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG, mit befreiender Wirkung gemäß § 37 WpHG auch für ihre Tochtergesellschaft, die Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main: I. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele 1. Der Erwerb der Beteiligung durch die Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH erfolgt im Rahmen einer wertorientierten Investitionsstrategie und dient primär der Erzielung von Gewinnen aus der Beteiligung an der KAP AG. Tempus Capital wird die Entwicklung der Beteiligung fortlaufend unter Berücksichtigung der jeweiligen Markt- und Unternehmensbedingungen beobachten und bewerten. 2. Ein Erwerb weiterer Stimmrechte an der KAP AG innerhalb der nächsten zwölf Monate ist derzeit nicht beabsichtigt. 3. Tempus Capital beabsichtigt, ihre unternehmerische Expertise aktiv und konstruktiv in die Governance der KAP AG einzubringen und ist bereit, hierzu geeignete Kandidaten für Aufsichtsratsmandate vorzuschlagen bzw. zur Verfügung zu stellen. Es wird ein offener, wertschaffender Dialog mit den Organen der Gesellschaft angestrebt. 4. Wesentliche Änderungen der Kapitalstruktur der KAP AG sind derzeit nicht beabsichtigt. II. Herkunft der Mittel Der mit der Veräußerin vereinbarte Kaufpreis für den Erwerb der Aktien der KAP AG durch die Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH setzt sich aus einer bei Vollzug fälligen festen Komponente sowie einer variablen, nachgelagerten Komponente zusammen, die sich nach Maßgabe der aus den erworbenen Aktien erzielten Nettoerlöse bestimmt. Für die bei Vollzug fällige Komponente wurden Eigenmittel aufgewendet."



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