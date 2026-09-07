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KAP AG: VORSTANDSVERTRAG VON RALPH RUMBERG VERLÄNGERT
Fulda, 07. September 2026 - Der Aufsichtsrat der KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat den Vertrag von Ralph Rumberg als Vorstand und CEO/CRO bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Mit der Entscheidung unterstreicht der Aufsichtsrat sein Vertrauen in die Arbeit von Ralph Rumberg. Zugleich schafft die Vertragsverlängerung Kontinuität und Stabilität für die weitere Umsetzung der strategischen und operativen Maßnahmen und bildet die verlässliche Grundlage für die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem bestehenden Bankenkonsortium.
Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP AG: "Mit der Verlängerung des Vertrags von Ralph Rumberg setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit. Er hat die erforderlichen Veränderungen zügig angestoßen und den Restrukturierungsprozess konsequent vorangetrieben. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass der eingeschlagene Kurs der richtige ist und Ralph Rumberg mit seiner Erfahrung wichtige Impulse für die weitere Unternehmensentwicklung beitragen wird."
Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich darauf, die weitere Entwicklung der KAP gemeinsam mit unserem Team voranzutreiben. Wir haben die wesentlichen Handlungsfelder identifiziert und in klar umrissene Kategorien gegliedert. Erste Maßnahmen haben wir bereits umgesetzt, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Jetzt kommt es darauf an, die Restrukturierung mit Konsequenz und Klarheit fortzuführen, unsere Strukturen an den Marktanforderungen auszurichten und die operative Leistungsfähigkeit der KAP nachhaltig zu verbessern."
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07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2394888 07.09.2026 CET/CEST