Der neue PVT-Kollektor von TWL-Technologie ist rot. Er hat eine Nennleistung von 400 Watt elektrisch und 1.100 Watt thermisch und ist für die Kombination mit einer Solewärmepumpe in historischen Gebäuden gedacht. TWL-Technologie hat einen neuen PVT-Kollektor in der Farbe Rot auf den Markt gebracht. Der Prisma PVT RBX Red ist für Gebäude gedacht, bei denen sich rote Photovoltaik-Thermie-Module besser in das Dachbild einfügen. Dazu zählen sowohl historische und denkmalgeschützte Gebäude als auch design-affine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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