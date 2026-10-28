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Dow Jones News
28.10.2026 10:51 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Symrise brechen ein

DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Symrise brechen ein

DOW JONES--Nach den Aufschlägen vom Vortag verteidigen die europäischen Börsen am Mittwoch das erhöhte Niveau. Echte Kauflaune besteht aber nicht. Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Der Brent Ölpreis zieht daraufhin auf über 115 Dollar das Fass an, die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe steigt leicht auf 5,01 Prozent. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 25.608 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stagniert. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro mit 1,1123 Dollar weitgehend unverändert.

Das Highlight des Tages ist die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Es gilt als ausgemacht, dass das aktuelle Leitzinsniveau bestätigt wird. "Normalerweise würde man an der Stelle sagen, entscheidend ist der Ausblick. Allerdings wird Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst im Unklaren lassen", heißt es bei QC Partners. Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Erhöhung wird aktuell mit 90 Prozent eingepreist.

Zunächst setzt aber vor allem die Berichtssaison Akzente. SK Hynix hat gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien in Asien Auftrieb verlieh. Am Abend berichten die Technologiegiganten Alphabet und Microsoft. Anleger interessiert dabei vor allem die Frage, ob der KI-Investitionsboom weiterhin in Takt ist. Aber auch in Europa legen zahlreiche Schwergewichte Geschäftszahlen vor. Siemens Energy gewinnen 1,6 Prozent, Aixtron 1,1 Prozent oder ASML 1 Prozent.

Die Deutsche Bank (+2,9%) hat überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Sie steigerte den Gewinn trotz einer schwächeren Investmentbank und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge und schlug die Markterwartungen klar. Die Vermögenstochter DWS (-0,6%) entwickelte sich auf der Ergebnisseite zwar nicht so zufriedenstellend, hat aber sehr starke Nettomittelzuflüsse ausgewiesen. "Das ist eigentlich wichtiger", heißt es im Handel.

BASF hat ordentliche Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Diese haben auf der Umsatzseite die Erwartungen geschlagen. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA kletterte um 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro und übertraf damit den Marktkonsens von knapp 1,5 Milliarden. Allerdings wird der Ausblick auf das vierte Quartal von Analysten als schwächlich beschrieben. BASF verlieren 1,1 Prozent.

Das organische Wachstum von Symrise von 5,3 Prozent im dritten Quartal hat laut Jefferies die Konsensschätzung um 30 Basispunkte geschlagen. Aber ein nicht überzeugender Ausblick auf das vierte Quartal schickt die Aktie um 10 Prozent in den Keller.

Traton starten mit Abschlägen von 1 Prozent in den Handel. Einige Schlüsselparameter haben laut Bernstein im dritten Quartal nicht ganz überzeugt. JP Morgan sieht aber eine Verbesserung der Dynamik im abgelaufenen Quartal, da sich der stärkere Auftragsbestand aus den Vorquartalen nun in Auslieferungen niederschlage. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Mercedes-Benz setzen keine Akzente mehr - das Papier steigt um 0,2 Prozent.

Während das Gesamtergebnis von Unilever laut RBC zufriedenstellend ausgefallen ist, so sei das dritte Quartal doch eins der zwei Geschwindigkeiten gewesen. Die Prognose für das Volumenwachstum im Gesamtjahr wurde leicht von "rund 3 Prozent" auf "mindestens 3 Prozent" angehoben. Das reicht den Anlegern offenbar nicht. Unilever fallen um 1,7 Prozent, für Henkel geht es 0,8 Prozent nach unten.

Das flächenbereinigte Umsatzwachstum von Danone (+2,7%) hat laut JP Morgan mit 4 Prozent die Konsensprognose von 3,7 Prozent geschlagen. Die Werte dürften zur Beruhigung der Anleger mit Blick auf die wichtigsten Ertragssäulen von Danone beitragen, heißt es.

Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feiert am Mittwoch sein Börsendebüt und wird bis Handelsende im MDAX geführt. Der erste Kurs lag bei 27,80 Euro, aktuell liegt der Kurs bei 30,06 Euro. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für jeweils 20 Aktien ein Accelis-Papier erhalten. Thyssenkrupp geben entsprechend nach. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.164,94  0,0    0,25    6.164,69    6,4 
Stoxx-50        5.365,37  -0,1   -6,04    5.371,41    9,1 
DAX          25.608,06  +0,1   17,29    25.590,77    4,6 
MDAX          30.620,91  +0,4   125,44    27.039,42    0,0 
TecDAX         4.102,92  +0,3   10,28    3.091,28    13,3 
SDAX          18.448,42  +0,4   75,36    13.062,07    7,4 
FTSE          10.665,61  -0,2   -20,93    10.686,54    7,4 
CAC           7.897,50  +0,1   10,36    7.887,14    -3,1 
SMI          14.560,61  -0,3   -37,02    14.597,63    9,7 
ATX           6.433,18  +0,1    3,55    6.429,63    20,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:43 
EUR/USD          1,1123  +0,0   0,0001     1,1122   1,1139 
EUR/JPY          175,48  -0,1  -0,2200      175,7  175,8700 
EUR/CHF          0,9237  +0,2   0,0015     0,9222   0,9224 
EUR/GBP          0,8365  +0,1   0,0007     0,8358   0,8364 
USD/JPY          157,73  -0,1  -0,2100     157,94  157,8600 
GBP/USD          1,3291  -0,1  -0,0012     1,3303   1,3313 
USD/CNY          6,6657  0,0  -0,0003     6,6660   6,6660 
USD/CNH          6,6642  -0,0  -0,0005     6,6647   6,6641 
AUS/USD          0,7036  +0,2   0,0012     0,7024   0,7032 
Bitcoin/USD      81.415,25  +0,9   710,75    80.704,50 80.603,34 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         101,60  +1,7    1,70      99,9 
Brent/ICE         115,46  +1,4    1,58     113,88 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.053,82  -0,1   -3,98    4.057,80 
Silber           53,99  -0,7   -0,37      54,36 
Platin         1.541,55  +0,1    1,27    1.540,28 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 05:20 ET (09:20 GMT)

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