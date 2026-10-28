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DEBRA Research investiert in Topadur, um die Entwicklung niedermolekularer Therapien für dystrophe Epidermolysis bullosa voranzutreiben



28.10.2026 / 11:00 CET/CEST

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DEBRA Research investiert in Topadur, um die Entwicklung niedermolekularer Therapien für dystrophe Epidermolysis bullosa voranzutreiben Im Rahmen eines präklinischen Entwicklungsprogramms sollen die firmeneigenen, lokal wirkenden Wirkstoffe von Topadur untersucht werden, darunter TOP-N53, der sich bereits in der klinischen Entwicklung befindet. Sie zielen auf zentrale Krankheitsmechanismen der dystrophen Epidermolysis bullosa ab, einer seltenen und schwerwiegenden genetisch bedingten Hauterkrankung. München, Deutschland, und Schlieren-Zürich, Schweiz, 28. Oktober 2026 - DEBRA Research gGmbH, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Forschung und Arzneimittelentwicklung für Menschen mit Epidermolysis bullosa (EB) widmet, und Topadur Pharma AG, ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, gaben heute eine Investition von DEBRA Research in Topadur bekannt. Damit wird ein präklinisches Entwicklungsprogramm zur Erforschung eines neuen Behandlungsansatzes für dystrophe Epidermolysis bullosa (DEB) unterstützt. DEB ist eine der schwereren Formen von EB, die durch äußerst empfindliche Haut und fortschreitende, schwerwiegende Komplikationen gekennzeichnet ist. Das Entwicklungsprogramm evaluiert den bereits in der klinischen Entwicklung befindlichen Wirkstoffkandidaten TOP-N53 sowie weitere ausgewählte niedermolekulare Wirkstoffe aus der firmeneigenen DualTOP-Plattform von Topadur. Die Wirkstoffe werden in In-vitro- und In-vivo-Modellen untersucht, um zwei zentrale Herausforderungen bei DEB anzugehen: die beeinträchtigte Wundheilung und die Fibrose. Die präklinischen Studien werden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Freiburg in Deutschland und der EB Research Institute GmbH in Salzburg, Österreich, durchgeführt. "Menschen mit dystropher EB leiden unter schwerwiegenden Komplikationen, die weit über chronische Wunden hinausgehen", sagte Prof. Dr. med. Hubert Trübel, MBA, Geschäftsführer von ReadOn Therapeutics, ein Tochterunternehmen der DEBRA Research. "Mit unserer Investition in Topadur unterstützen wir die Entwicklung lokal wirkender Therapien, die an mehreren Krankheitsprozessen gleichzeitig ansetzen. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt zur Erforschung neuer Therapieansätze, die über die reine Wundversorgung hinausgehen." "DEBRA Research verfügt über umfassende Expertise im Bereich EB und ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen, die mit dieser schwerwiegenden Erkrankung leben. Ihre Unterstützung als Investor und Partner dieses Programms ist eine wichtige Bestätigung unseres Ansatzes und unterstreicht das weitergehende Potenzial unserer DualTOP-Plattform für Indikationen mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf", sagte PD Dr. Matthias Schäfer, CEO der Topadur Pharma AG. EB umfasst eine Gruppe seltener genetischer Erkrankungen, bei denen die Haut äußerst verletzlich ist und bereits bei geringfügigen Reibungen oder Verletzungen Blasen und Wunden entstehen. Bei der DEB beeinträchtigen Mutationen im COL7A1-Gen die Funktion von Kollagen VII, was zu wiederkehrenden Hautläsionen in der Dermis führt. Wiederholte Verletzungen und Heilungsprozesse können chronische Wunden, fortschreitende Fibrose, Narbenbildung und schwere Funktionseinschränkungen zur Folge haben. Trotz jüngster Fortschritte in der Wundbehandlung besteht nach wie vor ein erheblicher Bedarf an Therapien, die diese Prozesse gezielt angehen. Die DualTOP-Plattform von Topadur umfasst lokal wirkende niedermolekulare Wirkstoffe, die auf die Modulation komplementärer Signalwege abzielen, die an der Gewebereparatur und dem Fortschreiten von Erkrankungen beteiligt sind. TOP-N53, der führende Wirkstoffkandidat von Topadur, hat in präklinischen Modellen die Wundheilung verbessert. In einer ersten Phase 1-Studie am Menschen erhöhte TOP-N53 die lokale Hautdurchblutung und war gut verträglich. TOP-N53 befindet sich derzeit in Phase 2a der klinischen Entwicklung zur Behandlung digitaler Ulzera bei systemischer Sklerose und hat sowohl von der FDA als auch von der EMA den Orphan-Drug-Status erhalten. Wirkstoffe der DualTOP-Plattform haben zudem in präklinischen Modellen antifibrotische Aktivität gezeigt. Das DEB-Programm wird diese komplementären Eigenschaften in krankheitsrelevanten Modellen untersuchen. Über Topadur Pharma AG Topadur Pharma AG mit Sitz in Schlieren bei Zürich, Schweiz, ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das lokal wirkende niedermolekulare Therapien entwickelt. Die firmeneigene DualTOP-Plattform zielt auf den cGMP-Signalweg ab, einen zentralen Regulator der Gefäßregeneration und Gewebereparatur. Basierend auf dieser Technologie entwickelt das Unternehmen Therapiekandidaten für alters- und krankheitsbedingte Erkrankungen mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf. Der Hauptwirkstoffkandidat von Topadur, TOP-N53, befindet sich in Phase 2a der klinischen Entwicklung zur Behandlung digitaler Ulzera bei PatientInnen mit systemischer Sklerose. Parallel dazu wird TOP-M119 für erste klinische Studien am Menschen zur Behandlung von Alopezie vorbereitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.topadur.com und folgen Sie Topadur auf LinkedIn . Über DEBRA Research DEBRA Research ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von therapeutischen und kurativen Behandlungsmöglichkeiten für Epidermolysis bullosa (EB) verschrieben hat, einer seltenen und folgenschweren genetisch bedingten Hauterkrankung. Als Forschungsarm von DEBRA Austria - einer 1995 gegründeten PatientInnenorganisation zur Unterstützung von Menschen mit EB - arbeitet DEBRA Research weltweit mit Wissenschaft, Biotechnologie, Pharmaindustrie, PatientInnen-organisationen und Aufsichtsbehörden zusammen, um therapeutische Innovationen voranzutreiben. DEBRA Research konzentriert sich auf translationale Forschung und klinische Entwicklung, um den dringenden medizinischen Bedarf von EB-Betroffenen zu decken. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Erforschung und Entwicklung von Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität zu beschleunigen und gleichzeitig eine Zukunft anzustreben, in der EB heilbar ist - kurz: eine "Welt ohne EB". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.debra-research.org und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakte DEBRA Research gGmbH

Prof. Hubert Trübel

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Anne Hennecke, Dr. Johanna Kobler, Julia Bittner

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contact@mc-services.eu Disclaimer (Topadur Pharma AG) TOP-N53 und die anderen in dieser Pressemitteilung genannten Wirkstoffe befinden sich in der Erprobung und sind bisher von keiner Zulassungsbehörde zugelassen worden. Das Programm zur Behandlung der dystrophen Epidermolysis bullosa befindet sich im präklinischen Stadium; die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Wirkstoffe bei Epidermolysis bullosa sind noch nicht nachgewiesen.



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