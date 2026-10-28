SAP bezieht künftig im Rahmen eines Direktliefervertrages Strom aus zwei Solarparks von Maxsolar - aus den Anlagen Memmendorf in Sachsen mit 25 Megawatt und Pahlen in Schleswig-Holstein mit 11,5 Megawatt Leistung. Der Solarpark Memmendorf speist seit April 2026 Strom ein, Pahlen wurde im August 2026 in Betrieb genommen. Der Vertrag läuft über zehn Jahre. SAP hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Netto-Null-Emissionen entlang seiner Wertschöpfungskette zu erreichen. Das PPA ist als Pay-as-Nominated-Modell gestaltet. Für den gelieferten Strom stellt Maxsolar Herkunftsnachweise bereit. Bei Pay-as-Nominated-PPA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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