Die 9M-Zahlen entsprachen der vorläufigen Veröffentlichung. Ohne CIS und Tail Lifts stieg der 9M-Umsatz um 3,9% yoy auf EUR 1.616,7 Mio., während das EBIT um 5,8% auf EUR 120,7 Mio. sank (Marge 7,5% vs. 8,2% yoy). Der EBIT-Rückgang im Segment Sales & Service ist auf die niedrige Auslastung der US-Werke sowie einen geringeren Anteil des margenstarken Servicegeschäfts nach der Eskalation im Nahen Osten zurückzuführen. Ein starkes Marine-Geschäft und ein um 3,9% höherer Auftragsbestand von EUR 1.033,1 Mio. stützen jedoch das 4. Quartal und 2027. Der Nettoverlust von EUR 61,5 Mio. resultiert aus der Russland-Wertberichtigung von rund EUR 135 Mio. sowie der Bewertungsbelastung im Tail-Lift-Geschäft. Beide sind nicht zahlungswirksam und sollten nicht übergewichtet werden. Das Effizienzprogramm verdoppelt sich bis 2028 auf EUR 50 Mio., und das gesenkte Umsatzziel für 2030 von EUR 2,8 Mrd. spiegelt den Ausstieg aus CIS und Tail Lift wider. Das unveränderte Margenziel von 12% gilt nun für einen bereinigten, weniger anspruchsvollen Konsolidierungskreis. Selbst bei unseren Margenannahmen, die rund 200 Bp unter dem Ziel für 2030 liegen, erscheinen die Aktien deutlich unterbewertet. Wir bestätigen unser Votum KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 56,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/palfinger-ag





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