TAKKTs Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bestätigen die im zweiten Quartal beobachtete operative Stabilisierung, wenngleich die Erholung fragil bleibt. Der organische Umsatz ging im Jahresvergleich um 4,3% zurück und lag damit weitgehend auf dem Niveau des zweiten Quartals (-4,1%), während sich die Bruttomarge im Jahresvergleich um 60 Bp auf 38,5% verbesserte. Die Kostensenkungsmaßnahmen greifen, jedoch kompensieren kumulierte Einsparungen von rund 9 Mio. EUR kompensieren die negativen Ergebniseffekte des geringeren Umsatzes nur teilweise. So sank die bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal auf 3,0%, was den anhaltend negativen operativen Hebel widerspiegelt. Gewichtiger noch: Ein in der vergangenen Woche gemeldeter Cyberangriff hat erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal geschaffen. Das Management weist daher auf das Risiko hin, die Jahresprognose zu verfehlen. Eine Wertminderung in Höhe von 19 Mio. EUR im Bereich Foodservices unterstreicht zudem die Herausforderungen im Portfolio. Wir sehen weiterhin Substanz in der Restrukturierungsstrategie von TAKKT sowie im langfristigen Erholungspotenzial. Die kurzfristige Ergebnisvisibilität hat sich jedoch deutlich verschlechtert. Wir bekräftigen unser BUY-Rating, senken jedoch das Kursziel auf 4,00 EUR (zuvor 4,50 EUR), da wir unsere Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026-2028 vorsichtiger modellieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/takkt-ag





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