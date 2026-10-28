Der Silbermarkt steht Ende Oktober 2026 unter erheblichem Druck. Nach einer außergewöhnlichen Rally und einem Rekordhoch zu Jahresbeginn hat der Preis des Edelmetalls deutlich nachgegeben. Doch trotz Inflationssorgen, steigender Zinsen und einer schwächeren Industrienachfrage sprechen strukturelle Angebotsengpässe und der wachsende Bedarf aus Zukunftsbranchen für eine mögliche Erholung bis zum Jahresende. Historischer Höhenflug weicht einer deutlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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