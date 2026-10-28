Wien (ots) -Steigende Börsenkurse, hohe Immobilienpreise und die Euphorie rund um künstliche Intelligenz vermitteln vielen Anlegern das Gefühl, auf der sicheren Seite zu stehen. Doch während immer neue Rekorde gefeiert werden, wachsen im Hintergrund die Risiken durch hohe Bewertungen, steigende Finanzierungskosten und zunehmende Verschuldung. Wie Anleger erkennen können, wann aus vermeintlich guten Chancen gefährliche Fehlentscheidungen werden, erfahren Sie hier.Auf den ersten Blick könnten die Voraussetzungen für Anleger kaum besser sein: Aktienindizes erreichen neue Höchststände, große Technologiekonzerne versprechen durch künstliche Intelligenz enorme Wachstumschancen und begehrte Immobilien gelten vielerorts weiterhin als attraktive Vermögenswerte. Entsprechend groß ist die Versuchung, möglichst schnell zu investieren, bevor die Preise noch weiter steigen. Doch genau diese Euphorie verleitet viele Anleger zu Entscheidungen, die sie unter normalen Marktbedingungen deutlich kritischer hinterfragen würden. Überhöhte Kaufpreise werden akzeptiert, zusätzliche Schulden aufgenommen und wirtschaftliche Warnsignale ignoriert. Problematisch wird das spätestens dann, wenn sich die Marktbedingungen verändern und vermeintlich sichere Investments plötzlich an Wert verlieren. "Wer glaubt, dass hohe Börsenstände automatisch einen stabilen Markt bedeuten, sitzt möglicherweise auf einem Pulverfass und merkt es erst, wenn es bereits zu spät ist", warnt Gerald Hörhan."Anleger müssen jetzt ihre Risiken kennen, Liquidität sichern und vor allem aufpassen, dass ihnen zu viel Leverage nicht zum Verhängnis wird", so Gerald Hörhan weiter. Der als Investmentpunk bekannte Investor beschäftigt sich seit Jahren mit Finanzmärkten, Immobilien und unterschiedlichen Anlageklassen. Dabei bringt er seine Erfahrungen als aktiver Investor ein und setzt sich insbesondere mit den Chancen und Risiken unterschiedlicher Anlagestrategien auseinander. Mit der Investmentpunk Academy verfolgt er zudem das Ziel, Anlegern wirtschaftliche Zusammenhänge und fundiertes Investmentwissen zu vermitteln. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Bewertung von Vermögenswerten, das Verständnis von Marktmechanismen und ein bewusster Umgang mit finanziellen Risiken.Wenn Börsenrekorde über die tatsächlichen Risiken hinwegtäuschenEin steigender Aktienindex wird häufig als Zeichen einer insgesamt starken Wirtschaft interpretiert. Tatsächlich können jedoch bereits wenige große Unternehmen ausreichen, um die Entwicklung des Gesamtmarktes maßgeblich zu beeinflussen. Besonders deutlich zeigt sich dieses Phänomen bei großen Technologiekonzernen, deren Kursgewinne die Schwäche anderer Aktien überdecken können. Gleichzeitig sind selbst etablierte Marktführer nicht vor erheblichen Schwankungen geschützt. Tagesbewegungen von sieben bis zehn Prozent bei Unternehmen wie Amazon, Google, Apple oder Meta verdeutlichen, wie schnell Investoren ihre Erwartungen verändern. Wer nur auf die Rekordstände der großen Indizes schaut, übersieht leicht, dass viele Aktien längst nicht von diesem Aufschwung profitieren.Gerade der Boom rund um künstliche Intelligenz macht diese Problematik deutlich. Große Technologiekonzerne investieren enorme Summen in neue Infrastruktur und Anwendungen, deren wirtschaftlicher Erfolg sich teilweise erst in den kommenden Jahren zeigen wird. Bleiben die erwarteten Erträge aus, können hohe Bewertungen schnell unter Druck geraten. Steigende langfristige Zinsen verschärfen diese Situation zusätzlich: Unternehmen müssen mehr Geld für ihre Finanzierung aufbringen, während zukünftige Gewinne bei höheren Diskontierungszinsen rechnerisch an Wert verlieren. "Das Gefährliche an den hohen langfristigen Zinsen ist, dass ihre Wirkung mit Verzögerung kommt. Sobald alte Niedrigzinsfinanzierungen auslaufen, zeigt sich, wer seine Schulden auch zu den neuen Konditionen noch tragen kann", erklärt Gerald Hörhan von der Investmentpunk Academy. Anleger sollten deshalb genau prüfen, ob die hohen Erwartungen an ein Unternehmen durch seine tatsächlichen Erträge und finanziellen Möglichkeiten gedeckt sind.Leverage: Wenn aus Kursverlusten eine finanzielle Notlage wirdBesonders gefährlich wird die Situation, wenn Anleger ihre Investments überwiegend mit geliehenem Geld finanzieren. Solange die Kurse steigen, verstärkt dieser sogenannte Leverage die erzielten Gewinne und lässt die gewählte Strategie entsprechend erfolgreich erscheinen. Dreht der Markt jedoch, wirkt derselbe Mechanismus in die entgegengesetzte Richtung. Verluste fallen im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital deutlich höher aus, während die bestehenden Verbindlichkeiten unverändert bleiben. "Overleverage ist eine der größten Gefahren in fallenden Märkten: Zu viel Fremdkapital führt schnell zu Liquiditätsproblemen und Verkäufen zum schlechtesten Zeitpunkt", warnt Gerald Hörhan von der Investmentpunk Academy. Besonders kritisch sind Situationen, in denen Banken oder Broker zusätzliche Sicherheiten verlangen und Anleger ihre Positionen deshalb unabhängig von der langfristigen Perspektive verkaufen müssen.Wie gefährlich eine solche Entwicklung werden kann, zeigte bereits die Finanzkrise 2008. Damals trafen hohe Verschuldung, zunehmende Volatilität und Probleme stark gehebelter Marktteilnehmer aufeinander. Gerald Hörhan erkennt in der heutigen Kombination aus hohen Bewertungen, steigenden Finanzierungskosten und spekulativen Investments gewisse Parallelen, ohne daraus eine unmittelbar bevorstehende Finanzkrise abzuleiten. Für Investoren ergibt sich dennoch eine klare Konsequenz: Eine Finanzierung muss auch dann tragfähig bleiben, wenn Vermögenswerte deutlich an Wert verlieren oder zusätzliche Liquidität benötigt wird. Wer seine gesamten finanziellen Reserven investiert und darüber hinaus Kredite aufnimmt, verliert in schwierigen Marktphasen schnell die Möglichkeit, selbst über den richtigen Verkaufszeitpunkt zu entscheiden.Immobilien und Dubai-Hype: Teure Käufe bleiben ein RisikoAuch auf dem Immobilienmarkt führt die Euphorie vieler Investoren zu folgenschweren Fehleinschätzungen. Während der Niedrigzinsphase ließen sich selbst hohe Kaufpreise häufig durch günstige Finanzierungen rechtfertigen. Steigen die Zinsen, verändert sich diese Kalkulation grundlegend: Höhere Kreditraten belasten den laufenden Cashflow, während sich die erzielbaren Mieten nicht beliebig anpassen lassen. Besonders unter Druck geraten Eigentümer, deren Zinsbindungen auslaufen und die ihre Immobilien zu deutlich höheren Konditionen refinanzieren müssen. Entscheidend sind deshalb nicht die Hoffnungen auf weitere Preissteigerungen, sondern Lage, Zustand, Mietrendite, Finanzierung und Kaufpreis. Selbst steigende Mieten können eine Immobilie langfristig nicht retten, wenn sie ursprünglich zu teuer erworben oder übermäßig fremdfinanziert wurde.Noch deutlicher zeigt sich die Gefahr bei stark beworbenen Auslandsinvestments. Gerald Hörhan warnt in diesem Zusammenhang besonders vor dem Hype um Immobilien in Dubai, bei denen häufig steuerliche Vorteile, luxuriöse Ausstattung und optimistische Standortprognosen als Kaufargumente dienen. Dabei hängt die Entwicklung des Marktes unter anderem von internationalen Kapitalzuflüssen, Tourismus und der Nachfrage ausländischer Käufer ab. Wer ohne ausreichende Kenntnisse der lokalen Rechtslage, der Bauqualität oder der tatsächlichen Vermietbarkeit investiert, kann bei einer Marktkorrektur erhebliche Verluste erleiden. Besonders riskant sind Bauträgerprojekte in schwächeren Lagen, bei denen sich sinkende Nachfrage und mögliche Bauverzögerungen gegenseitig verstärken. Steuerliche Vorteile ersetzen dabei weder eine wirtschaftliche Prüfung noch eine individuelle steuerliche Beratung.Gerald Hörhan über die entscheidenden Kriterien eines guten InvestmentsUm solche Fehlentscheidungen zu vermeiden, sollten Anleger zunächst verstehen, womit ein Investment tatsächlich Geld verdient und welche Risiken damit verbunden sind. Bei Aktien bedeutet das, Geschäftsmodell, Ertragsentwicklung und Verschuldung zu untersuchen, statt sich ausschließlich auf Kursprognosen zu verlassen. Immobilien erfordern zusätzlich eine sorgfältige Prüfung von Standort, Bausubstanz, Mietpotenzial und rechtlichen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist außerdem, welche Annahmen hinter einer Renditeberechnung stehen. Wird beispielsweise eine dauerhaft hohe Auslastung, ein steigender Verkaufspreis oder eine günstige Anschlussfinanzierung vorausgesetzt, kann bereits eine moderate Abweichung die gesamte Kalkulation verändern.Besonders skeptisch betrachtet Gerald Hörhan deshalb Investments, deren Attraktivität hauptsächlich mit gesellschaftlichen Trends, steuerlichen Vorteilen oder vermeintlich einmaligen Einstiegsmöglichkeiten begründet wird. Vertriebsunterlagen und optimistische Prognosen können zwar wichtige Informationen enthalten, ersetzen jedoch keine eigenständige Prüfung. Das gilt ebenso für Sachwerte wie Gold, Bitcoin oder solide Aktien. Gold kann bei anhaltender Geldentwertung zum Vermögensschutz beitragen, während Bitcoin trotz langfristiger Perspektiven erheblichen Kursschwankungen unterliegt. Selbst hohe Staatsschulden und die Gefahr einer schleichenden Geldentwertung sind kein Grund, Gold, Bitcoin oder andere Sachwerte unabhängig vom aktuellen Preis zu kaufen.Gerald Hörhan: Mit Wissen und Liquidität durch unsichere MarktphasenWer in Boomphasen einen kühlen Kopf bewahrt, verschafft sich einen Vorteil, der oft erst bei einer Marktkorrektur sichtbar wird. Während andere Anleger unter Verkaufsdruck geraten, können diejenigen mit ausreichenden finanziellen Reserven und einem guten Verständnis der Märkte neue Chancen nutzen. Dafür müssen sie weder den nächsten Börsencrash vorhersagen noch jede kurzfristige Kursbewegung richtig einschätzen. Viel wichtiger ist es, die eigenen Investments zu verstehen, mögliche Verluste finanziell verkraften zu können und nicht aus Angst, eine Gelegenheit zu verpassen, überstürzt zu handeln.Die Investmentpunk Academy vermittelt Anlegern das nötige Wissen, um wirtschaftliche Risiken besser einzuschätzen und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Dazu beschäftigt sich Gerald Hörhan mit Investments, Marktmechanismen und Risikomanagement. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Suche nach schnellen Gewinnen, sondern der Aufbau eines fundierten Verständnisses für unterschiedliche Anlageformen und deren Chancen und Risiken. "Der zentrale Schutz vor großen Verlusten liegt in Vorsicht, Wissen, Liquidität, Diversifikation und dem Verzicht auf übermäßigen Leverage. Wer das beherzigt, muss keine Krise fürchten, sondern kann sie als Chance begreifen", erklärt Gerald Hörhan abschließend.Sie möchten sich vor teuren Anlagefehlern schützen, Marktübertreibungen frühzeitig erkennen und auch in turbulenten Marktphasen fundierte Investmententscheidungen treffen? Dann melden Sie sich jetzt bei Gerald Hörhan von der Investmentpunk Academy GmbH (https://www.investmentpunk.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. 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