TAKKT AG kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage, sinkenden Umsätzen und einer rückläufigen Profitabilität. Zwar konnte der Stuttgarter B2B-Versandhändler sein Geschäft im dritten Quartal 2026 stabilisieren und Fortschritte bei der Kostensenkung erzielen, doch ein Cyberangriff nach Ende des Berichtszeitraums verschärft die Situation erheblich. Die operativen Einschränkungen könnten Umsatz, Ergebnis und Cashflow im Schlussquartal spürbar belasten. Gleichzeitig muss TAKKT im Geschäftsbereich Foodservices eine Wertminderung von rund 19 Millionen Euro verkraften. Damit wächst das Risiko, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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