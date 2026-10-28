NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen und der angehobene Jahresausblick des Konsumgüterkonzerns unterstrichen die Logik der für 2027 geplanten Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Denn das überraschend hohe organische Umsatzwachstum auf Konzernebene kaschiere dessen anhaltende Wachstumsschwäche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BVZK7T90
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