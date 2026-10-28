Hamburg (ots) -Unabhängige Sicherheitsprüfungen von Fime belegen die fortschrittlichen Anti-Spoofing-Funktionen von DERMALOG: Die Gesichts- und Fingerabdrucktechnologien haben alle 1.500 getesteten Präsentationsangriffe erkannt.Die DERMALOG Identification Systems GmbH hat einen weiteren Meilenstein in der biometrischen Sicherheit erreicht. Die Gesichtserkennungstechnologie und der Fingerabdruck-Scanner TF60 des Unternehmens haben unabhängige Prüfungen zur Presentation Attack Detection (PAD) erfolgreich abgeschlossen. Durchgeführt wurden diese von Fime, einem international anerkannten Prüf- und Zertifizierungsdienstleister. Über beide Prüfungen hinweg erkannten die DERMALOG-Technologien alle 1.500 getesteten Präsentationsangriffe.Angesichts der wachsenden Bedeutung biometrischer Lösungen für digitale Identitäten, Finanzdienstleistungen und Grenzsicherheit ist der Schutz vor betrügerischen Authentifizierungsversuchen entscheidend. Die Erkennung von Präsentationsangriffen hilft, echte Nutzer von Täuschungsversuchen mithilfe von Fotos, Videos, Gesichtsmasken oder künstlichen Fingerabdrücken zu unterscheiden.Die unabhängigen Prüfungen gemäß der Normenreihe ISO/IEC 30107 bestätigen, dass beide Technologien die Level-2-Anforderungen von Fime an die Presentation Attack Detection erfüllen. Beide erzielten eine Attack Presentation Classification Error Rate (APCER) von 0,00 %. Besonders hervorzuheben ist, dass DERMALOGs Software zur Lebenderkennung von Gesichtern zudem eine Bona Fide Presentation Classification Error Rate (BPCER) von 0,00 % erreichte. Bei der PAD-Prüfung der Gesichtserkennung wurden somit nicht nur sämtliche getesteten Angriffe, sondern auch alle echten Nutzer korrekt als solche erkannt. Diese Ergebnisse unterstreichen die außergewöhnliche Kombination aus hoher Sicherheit und reibungsloser Nutzerauthentifizierung unter den geprüften Bedingungen."Vertrauen ist die Grundlage jeder sicheren digitalen Identität", sagt Günther Mull, CEO von DERMALOG. "Diese unabhängigen Ergebnisse unterstreichen unser Engagement, sich wandelnden Betrugsrisiken stets einen Schritt voraus zu sein und unseren Kunden biometrische Technologien zu bieten, auf die sie sich verlassen können."Mit diesen erfolgreichen Validierungen stärkt DERMALOG seine Position als führender Anbieter biometrischer Identifizierungslösungen und unterstützt Organisationen weltweit dabei, digitale Identitäten zu schützen und eine sichere, komfortable Authentifizierung zu ermöglichen.Pressekontakt:DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerMedia Relationsinfo@dermalog.comTel.: +49 (0)40 413 227 - 0www.dermalog.comOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8896/6379471