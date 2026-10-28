Diamantbohrung durchschneidet hochgradiges Gold in der Nyam-Goldlagerstätte, unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen

Vancouver, BC / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ - freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana bekannt zu geben. Bei den Diamantbohrungen ("DD") in der Goldlagerstätte Nyam ("Nyam") wurde eine hochgradige Goldmineralisierung im oberen, frischen Mineralisierungsbereich unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen, aufgeschlossen. Die Bohrung NBDD093 durchteufte 2,16 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") über 37,0 Metern ("m") ab 205 m, darunter 5,10 g/t Au auf 9,0 m ab 233 m. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für ein Wachstum der Reserven und Ressourcen sowie für hochgradigere Mineralisierungen bei Enchi. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen, einschließlich der Bohrungen, die auf hochgradigere Mineralisierungen in der Tiefe abzielen, werden voraussichtlich in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen und könnten eine weitere Optimierung des Abbauplans sowie ein Wachstum der Ressourcen unterstützen.

Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Nyam bei Enchi

Die Bohrungen durchteuften eine hochgradige Goldmineralisierung oberhalb des Reservengehalts und unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen. Die Diamantbohrung NBDD093 durchteufte 2,16 g/t Au auf 37,0 m ab 205 m, einschließlich 5,10 g/t Au auf 9,0 m ab 233 m. Die Bohrungen unterstreichen das Potenzial für eine Umwandlung in Ressourcen und ein künftiges Wachstum der Reserven.

Mit den Diamantbohrungen wurden die neigungsabwärts gerichteten und seitlichen Ausdehnungen der zuvor bei Nyam identifizierten hochgradigen Goldmineralisierung untersucht. Die Bohrung NBDD094 durchteufte ab 221 m über eine Mächtigkeit von 21,0 m 1,51 g/t Au, einschließlich 5,37 g/t Au über 5,0 m ab 231 m. Die Bohrung NBDD095A durchteufte ab 296 m über eine Mächtigkeit von 40,0 m einen Abschnitt mit 0,82 g/t Au, darunter einen Abschnitt mit 2,12 g/t Au über 9,0 m ab 296 m.

Die Bohrergebnisse sind nicht in der Mineralressourcenschätzung und der Vor-Machbarkeitsstudie enthalten, wobei die Bohrungen weiterhin das langfristige Potenzial von Enchi unterstreichen. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrungen zielten auf die Mineralisierung in der Tiefe ab und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 275 Metern. Die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Nyam gebohrten Bohrlöcher beträgt lediglich 100 Meter. Alle Lagerstätten bei Enchi sind in Streichrichtung und in die Tiefe hin weiterhin offen für eine Erweiterung.



Greg Smith, VP Exploration bei Newcore, erklärte: "Wir stoßen weiterhin auf hochgradige Goldmineralisierungen in der Goldlagerstätte Nyam im Rahmen unseres Enchi-Goldprojekts in Ghana. Die Bohrungen zielten auf Erweiterungen eines südlichen hochgradigen Mineralisierungsabschnitts ab, der bei Nyam identifiziert wurde, wobei überzeugende Ergebnisse die These stützen, dass Enchi das Potenzial hat, an Größe und Umfang zu gewinnen, während wir das hochgradige Potenzial in der Tiefe weiter abgrenzen. Diese Bohrungen durchteuften eine Goldmineralisierung unterhalb der Reservegruben, was die Möglichkeit einer Ressourcenumwandlung und das Potenzial für ein zukünftiges Wachstum der Mineralreserven zur Untermauerung künftiger Wirtschaftlichkeitsstudien unterstreicht. Wir freuen uns darauf, den Wert von Enchi durch Bohrungen weiter zu belegen, wobei das laufende 80.000-Meter-Bohrprogramm ein wichtiger Schritt zur Abgrenzung des längerfristigen Potenzials des Projekts ist."

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 4 DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.192 m (NBDD092 bis NBDD095A), die auf die Goldlagerstätte Nyam abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms bei Enchi wurden bisher insgesamt 51.661 m in 323 Bohrlöchern gemeldet, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 4 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 - Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lager-stätte Ab (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) NBDD093 Nyam 205,0 242,0 37,0 2,16 einschließlich 233,0 242,0 9,0 5,10 NBDD094 Nyam 221,0 242,0 21,0 1,51 einschließlich 231,0 236,0 5,0 5,37 NBDD095A Nyam 296,0 336,0 40,0 0,82 einschließlich 296,0 305,0 9,0 2,12

Anmerkungen:

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in der detaillierten Tabelle; Die angegebenen Abschnitte entsprechen Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Lageplan-Karte mit den Bohrlochstandorten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6020/2026_10_28-ncau-nr-enchi-plan-map-nyam.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und den wichtigsten Befunden für die Bohrlöcher NBDD093 und NBDD095A können unter folgender Adresse eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6020/2026_10-ncau-crosssections-nyam.pdf

Eine vollständige Liste der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse, einschließlich der Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6020/2026_10_28-ncau-enchi-2024-2026-drill-results.pdf

Diamantbohrungen auf der Goldlagerstätte Nyam

Die Bohrlöcher NBDD092 bis NBDD095A (4 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.192 m) wurden in Nyam abgeschlossen, wobei hochgradige Mineralisierungen innerhalb des frischen Mineralhorizonts im Fokus standen. Ziel dieser Bohrungen war es, die hochgradige Mineralisierung in die Tiefe weiter auszudehnen und hochgradige Teile der bestehenden abgeleiteten Mineralressource in die Kategorie "angezeigt" umzuwandeln. Der Schwerpunkt der vier Bohrlöcher lag auf der Erkundung zuvor identifizierter hochgradiger Mineralisierungszüge bei Nyam in die Tiefe. Zu diesen Bohrungen gehörten einige der tiefsten Bohrlöcher, die bisher bei Nyam durchgeführt wurden; sie erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 275 Metern. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher verteilten sich auf vier separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 410 Metern.

Drei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.018 m (NBDD093 bis NBDD095A) zielten auf die Erweiterungen eines bei Nyam identifizierten hochgradigen Erzkörpers im Süden ab. Die Bohrung NBDD093 durchteufte ab 205 m 2,16 g/t Au auf 37,0 m, einschließlich 5,10 g/t Au auf 9,0 m ab 233 m. Diese Bohrung schloss eine Lücke in früheren Bohrungen und zielte darauf ab, Ressourcen unterhalb des derzeitigen Reserven-Tiefbaus von "abgeleitet" in "angezeigt" umzuwandeln. Die Bohrung NBDD095A, die 60 Meter nördlich von NBDD093 gebohrt wurde, durchteufte ebenfalls eine Mineralisierung mit einem Gehalt über dem Reservengehalt: 0,82 g/t Au auf 40,0 m ab 296 m, einschließlich 2,12 g/t Au auf 9,0 m ab 296 m. Die Bohrung NBDD094, deren Bohrlochkopf 40 Meter südlich von NBDD093 lag, durchteufte ab 221 m über 21,0 m 1,51 g/t Au, einschließlich 5,37 g/t Au über 5,0 m ab 231 m.

Ein Diamantbohrloch mit einer Gesamtlänge von 174 m (NBDD092) zielte auf eine offensichtliche Lücke zwischen zwei definierten hochgradigen Erzkörpern bei Nyam ab. Das Bohrloch durchteufte mehrere goldmineralisierte Strukturen, darunter 0,54 g/t Au auf 1,8 m ab 20,8 m, 0,32 g/t Au auf 13,0 m ab 94,0 m und 0,52 g/t Au auf 6,6 m ab 144,4 m.

Diese Bohrungen wurden in einem Gebiet mit bekannter Mineralisierung durchgeführt, mit dem Ziel, das zukünftige Reservenpotenzial bei Enchi weiter abzugrenzen und auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf hochgradigeren Zielen lag. Die Bohrungen unterstreichen weiterhin das Potenzial für eine zukünftige Optimierung des Abbauplans. Die bei Nyam abgeschlossenen Diamantbohrungen durchschneiden weiterhin Mineralisierungen, die über dem Ressourcengrad liegen, und bestätigen weiterhin die Kontinuität entlang des Streichs und im Abhang, wodurch die Hauptstrukturen, aus denen die Goldlagerstätte Nyam besteht, erweitert werden.

Arbeitsprogramm Enchi

In Enchi läuft derzeit ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Umwandlung von Ressourcen, dem Ressourcenwachstum und neuen Entdeckungen. Die RC-Bohrungen zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Fokus auf der Umwandlung von Ressourcen liegt und das Potenzial für ein Wachstum der Reserven und Ressourcen entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten weiter abgegrenzt wird. Die Diamantbohrungen zielen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ab. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei lediglich die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen, die am 18. März 2026 bekannt gegeben wurde und die Grundlage für eine Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") bildete. Alle Lagerstättenbereiche und Vorressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Die Erschließungsarbeiten in Enchi werden fortgesetzt, um die Projektentwicklung voranzutreiben. Dazu gehören metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten sowie Umweltuntersuchungen. Im Juni 2026 wurde eine Vor-Machbarkeitsstudie abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026), in der eine Basisszenario-Bewertung für die Errichtung eines Tagebaus mit Standardmühle und Carbon-in-Leach-Betrieb unter Einsatz von Vertragsbergbau und einer Verarbeitungskapazität von 5,5 Mio. Tonnen pro Jahr dargelegt wurde. Die kürzlich in Enchi abgeschlossenen Bohrungen haben das Potenzial für eine Ressourcenausweitung aufgezeigt, da in der Tiefe hochgradige Abschnitte aufgespürt und Mineralisierungen unterhalb der Tagebaugruben abgegrenzt wurden, die die aktuellen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen einschränken. Die im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnisse wurden nicht in die Mineralressourcenschätzung und die Vor-Machbarkeitsstudie einbezogen.

Goldlagerstätte Nyam

Nyam ist eine der vier Lagerstätten, aus denen sich die Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung für Enchi zusammensetzt (Nyam verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 7,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,76 g/t Au, die 175.000 Unzen enthält; eine angezeigte Mineralressource von 13,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,66 g/t Au und einem Gehalt von 287.000 Unzen; sowie eine abgeleitete Mineralressource von 5,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au und einem Gehalt von 120.000 Unzen). Nyam liegt 15 Kilometer östlich der Stadt Enchi und verfügt über nahegelegene Straßen und Stromanschlüsse sowie einen weiteren Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Goldlagerstätte Nyam zusammenfällt, definiert eine komplexe Reihe linearer Trends mit hoher Leitfähigkeit, die die zahlreichen subparallelen goldhaltigen Strukturen widerspiegeln. Bislang wurden etwa 30 % der Gold-im-Boden-Anomalie bei Nyam noch nicht durch Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Nyam gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m) NBDD092 530409 637482 100 114 -61 174 NBDD093 530318 637178 78 114 -53 300 NBDD094 530331 637139 77 114 -46 342 NBDD095A 530402 637202 98 114 -55 376

Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen des Goldprojekts Enchi

Das Enchi-Goldprojekt verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 51,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,64 g/t Au mit einem Gehalt von 1.055.000 Unzen Gold; eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au mit einem Gehalt von 1.502.000 Unzen Gold; sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au mit einem Gehalt von 626.000 Unzen. Die angezeigten Mineralressourcen umfassen die Mineralreserven. Die Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in das National Instrument 43-101 ("NI 43-101") aufgenommen wurden. Die Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel "Enchi-Goldprojekt, Vor-Machbarkeitsstudie, NI 43-101 Technical Report" vom 7. August 2026 mit Stichtag 23. Juni 2026 gemäß NI 43-101 und ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Die Mineralreserven-Schätzung wurde für Newcore von Grant Carlson, P. Eng., von Fuse Advisors (Teil von SLR) erstellt; die Mineralressourcen-Schätzung wurde für Newcore von Ryan Wilson, P. Geo., Matthew Halliday, P. Geo., und Schadrac Ibrango, P. Geo., von DRA Americas Inc. erstellt. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen ("QP") im Sinne von NI 43-101.

Newcore Gold - Bewährte Verfahren

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Zu den Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle gehört das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo., Vizepräsident für Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich des Abgleichs der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten im Umfang von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

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In Europa

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