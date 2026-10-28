Unterföhring (ots) -Bo Bo Bollinger! Deutschlands erfolgreichster Tischtennis-Spieler Timo Boll kehrt an die Platte und auf die große Livebühne zurück. Zusammen mit seinem Promi-Team schlägt er bei "Die Promi Tischtennis WM" 2026 auf, um sich den Titel zu holen. Die Liveshow steigt am Samstag, 12. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr im CASTELLO Düsseldorf. Die Partner ProSieben und der Deutsche Tischtennis-Bund e.V. bringen das Sport-Entertainment-Event auf die große TV-Bühne.Neben dem achtmaligen Europameister und ehemaligen Weltranglisten-Ersten Timo Boll wollen die Moderatoren Panagiota Petridou und Frank Buschmann zeigen, dass sie nicht nur stark am Mikrofon sind, sondern auch den Tischtennisball erfolgreich übers Netz bringen. Insgesamt treten vier Teams an. Jedes Team besteht aus einem Tischtennis-Profi als Kapitän und drei prominenten Spieler:innen. Tickets für "Die Promi Tischtennis WM" 2026 gibt es ab sofort hier.Timo Boll: "Fast jeder hat schon mal an einer Tischtennisplatte gestanden - ob im Schulhof, im Park oder im eigenen Keller. Ich freue mich, dass ProSieben in Form einer Entertainment-Show uns ermöglicht, ein breites Publikum für die Feinheiten dieses großartigen Sports zu begeistern."So wird gespieltTopspin. Unterschnitt. Schmetterball. Punkt. In der Liveshow treten vier Weltklasse-Tischtennisprofis als Team-Kapitäne mit jeweils drei Amateur-Tischtennis-Promis an und kämpfen gemeinsam gegeneinander um den "Promi Tischtennis WM"-Titel. In verschiedenen Wettbewerben - von Doppelmatches bis hin zu Trickshot-Challenges - müssen die Spieler:innen auf der großen TV-Bühne ihr Ballgefühl und ihre Tischtennis-Skills unter Beweis stellen. Trainingsvideos, Behind-the-Scenes-Einblicke und digitale Highlight-Clips auf den ProSieben-Plattformen machen die Show zum Multi-Channel-Event für alle Zielgruppen. Welcher Promi offenbart ungeahntes Tischtennis-Talent? Welcher Profi-Kapitän führt sein Team zum Sieg? "Die Promi Tischtennis WM" wird produziert von Redseven Entertainment."Die Promi Tischtennis WM" - am Samstag, 12. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf JoynTickets für die Liveshow unter diesem LinkPressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6379476