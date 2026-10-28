Die Oral-B iO hilft Ihnen, neue Zahn- und Zahnfleischprobleme zu vermeiden und wenn Sie bereits Zahnfleischprobleme haben, kann sie diese schneller beheben als eine Handzahnbürste.

Zahnfleischbluten beim Zähneputzen kann bei uns allen auftreten und man neigt leicht dazu, es zu ignorieren. Doch Blut im Waschbecken ist ein Anzeichen dafür, dass mit Ihrem Mund etwas nicht stimmt. Zahnfleischbluten deutet oft auf eine Gingivitis hin, die früheste und häufigste Form einer Zahnfleischerkrankung. Die gute Nachricht: Eine Gingivitis lässt sich durch richtige Mundhygiene rückgängig machen.

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Oral-B iO

Unbehandelt kann sich eine Zahnfleischentzündung zu einer Parodontitis entwickeln, einer schwerwiegenderen Zahnfleischerkrankung, die sich nicht mehr beseitigen lässt und im Laufe der Zeit zum Zahnverlust führen kann. Gesundes Zahnfleisch ist nicht nur für den Mund wichtig. Die Mundgesundheit und der allgemeine Gesundheitszustand sind eng miteinander verbunden, wobei Entzündungen und Bakterien aus Munderkrankungen zu Erkrankungen des Herzens, Diabetes und Demenz beitragen können.

"Zahnfleischbluten beim Zähneputzen kann uns allen passieren. Wenn es auftritt, sollte man es nicht ignorieren", sagt Eva Castro Perea, studierte Zahnmedizinerin Senior Scientific Relations Manager bei Oral-B in Großbritannien. "Das Schlimmste, was man tun kann, ist, nichts zu unternehmen. Eine Zahnfleischentzündung lässt sich durch richtige Mundhygiene rückgängig machen, eine Parodontitis hingegen kann nur behandelt werden. Sollte sich der Zustand Ihres Zahnfleisches nicht innerhalb von zwei Wochen bessern, fragen Sie um Rat bei Ihrer Zahnarztpraxis.

Warum blutet mein Zahnfleisch beim Putzen oder der Nutzung von Zahnseide?

Blutungen beim Zähneputzen oder bei der Verwendung von Zahnseide deuten oft auf eine Gingivitis hin, eine Entzündung des Zahnfleischgewebes, die in der Regel durch Zahnbelag verursacht wird. Die im Zahnbelag enthaltenen Bakterien reizen das Zahnfleisch, wodurch es gerötet, geschwollen und anfällig für Blutungen wird.

Zahnfleischerkrankungen sind jedoch nicht die einzige mögliche Ursache. Zahnfleischbluten kann auch mit zu aggressivem Zähneputzen (zu starkes Putzen oder die Verwendung von Bürsten mit harten Borsten, die das empfindliche Zahnfleischgewebe schädigen), hormonellen Veränderungen, Vitaminmangel, bestimmten Medikamenten, Diabetes, Rauchen, schlecht sitzendem Zahnersatz und Gerinnungsstörungen zusammenhängen.

Keine Verwendung von Zahnseide mehr, wenn das Zahnfleisch blutet?

Nein. Blutungen bei der Verwendung von Zahnseide sind oft ein Anzeichen für eine Entzündung, und wenn Sie weiterhin vorsichtig Zahnseide verwenden, kann dies dazu beitragen, die Blutungen zu verringern und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern. Wenn Sie auf Zahnseide verzichten, kann sich mehr Zahnbelag ansammeln, was das Problem verschlimmert.

Was ist der Unterschied zwischen Gingivitis und Parodontitis?

Gingivitis Parodontitis Stadium Erste Stufe einer Zahnfleischerkrankung Ernsthafteres, fortgeschrittenes Stadium einer Zahnfleischerkrankung Reversibel? Ja, mit richtiger Mundhygiene Nein, nur Überwachung und Behandlung Symptome Geschwollenes, gerötetes, blutendes Zahnfleisch Blutendes, sich zurückziehendes Zahnfleisch, lockere Zähne

Wann sollte ein Zahnarzt aufgesucht werden?

Gelegentliches Zahnfleischbluten ist nicht ungewöhnlich, doch häufiges, anhaltendes oder starkes Bluten sollte ernst genommen werden. Wenn das Bluten anhält, sich verschlimmert oder keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Zahnarzt oder eine Dentalhygienikerin aufsuchen. Diese können Ihre Mundgesundheit beurteilen, Ihr Zahnfleisch untersuchen, mögliche Ursachen für das Bluten ermitteln und geeignete Behandlungsmöglichkeiten empfehlen.

Ist eine elektrische Zahnbürste besser für die Zahnfleischgesundheit als eine Handzahnbürste?

Ja. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Zähneputzen mit einer elektrischen Zahnbürste im Vergleich zur Verwendung einer Handzahnbürste einen spürbaren Unterschied für Ihre Mundgesundheit bewirkt. Die Oral-B iO hilft Ihnen, neuen Zahn- und Zahnfleischproblemen vorzubeugen. Im Falle einer bereits vorhandenen Zahnfleischentzündung kann die Oral-B iO schneller Abhilfe schaffen als eine Handzahnbürste. Kombinieren Sie Oral-B-Zahnpasta mit einer Oral-B iO elektrischen Zahnbürste, um Zahnfleischbluten zu stoppen und Anzeichen einer beginnenden Zahnfleischerkrankung rückgängig zu machen. Die sanften Mikrovibrationen und der intelligente Drucksensor sorgen für eine effektive Reinigung und schützen gleichzeitig Ihr Zahnfleisch.

Wenn Sie mit der Oral-B iO putzen, können Sie Ihr Zahnfleisch schützen und dazu beitragen, einem künftigen Zahnfleischrückgang vorzubeugen. Eine Studie zeigte, dass die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste über einen Zeitraum von 36 Monaten für Personen mit einer Neigung zu Zahnfleischrückgang sicher war.¹ Kombinieren Sie sie mit dem fortschrittlichen iO-Bürstenkopf "Sanfte Reinigung", der für eine effektive und dennoch sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes entwickelt wurde. Diese überragende Reinigungsleistung spiegelt sich in mehreren unabhängigen klinischen Studien wider, die zeigen, dass die Oral-B iO 100 mehr Plaque entlang des Zahnfleischrandes sowie generell 6-mal mehr Plaque entfernt als eine Handzahnbürste. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, von ungesundem zu gesundem Zahnfleisch zu gelangen, im Vergleich zu Nutzern herkömmlicher Handzahnbürsten 14,5-mal höher.

Kann Zahnpasta bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen im Frühstadium helfen oder dient sie lediglich der Vorbeugung?

Beides. Zahnpasten mit Zinn(II)-fluorid, wie beispielsweise die Oral-B Pro-Expert, wurden speziell entwickelt, um die schädlichen Plaquebakterien, die sich am Zahnfleischrand ansammeln, gezielt zu bekämpfen und zu neutralisieren, was zur Behandlung und Vorbeugung von Zahnfleischentzündungen beiträgt. Ergänzen Sie Ihre Zahnpflege durch die tägliche Nutzung von Zahnseide und Oral-B Mundspülung, das bei zweimal täglicher Anwendung klinisch nachweislich 24 Stunden lang vor Plaque und Zahnfleischentzündungen schützt.

1. Sutor, S., et al. (2025). Effect of a powered and a manual toothbrush in subjects susceptible to gingival recession: a 36-month randomized controlled clinical study . International Journal of Dental Hygiene, 23(1), 26-36.

Über Oral-B

Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um seinen Patienten zu helfen, zu Hause gesündere Zähne und gesundes Zahnfleisch zu erhalten. Oral-B bleibt seiner Mission weiterhin treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar schweren Markt für Zahnpflegeprodukte. Als Teil der Procter Gamble Company stellt die Marke elektrische Zahnbürsten und Zahnpasta für Erwachsene und Kinder, Mundduschen sowie Interdentalprodukte her.

Über Procter Gamble

P&G bedient Verbraucher auf der ganzen Welt mit einem der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und führenden Marken, darunter Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks und Whisper. Die P&G-Gruppe ist in rund 70 Ländern weltweit tätig. Die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://www.pg.com. Weitere Nachrichten von P&G finden Sie unter https://www.pg.com/news.

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