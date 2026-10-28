Die Q3-Ergebnisse von BASF lagen weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen, gestützt durch temporäre Preisvorteile im Upstream-Geschäft und spürbare Restrukturierungserfolge, während die zugrunde liegende Nachfrage weiterhin verhalten bleibt. Obwohl das Management die Ergebnisprognose für 2026 angehoben hat, blieb die Free-Cashflow-Prognose trotz reduzierter Investitionserwartungen unverändert. Die erforderliche Cashflow-Erholung im vierten Quartal bleibt dennoch anspruchsvoll. Mit Blick auf die kommenden Jahre stützen weitere Kosteneinsparungen, eine geringere Kapitalintensität und der Hochlauf des Standorts Zhanjiang die mittelfristigen Ergebnisaussichten. Anhaltende strukturelle Wettbewerbsnachteile in Europa sowie die Unsicherheit hinsichtlich einer möglichen Übernahme von Evonik mahnen jedoch zur Vorsicht. Solange eine breitere Nachfrageerholung und eine nachhaltig stärkere Cashflow-Generierung ausstehen, bestätigen wir unsere HOLD-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 55,00. BASF wird am 8. Dezember an unserer "Chemicals & Beyond"-Konferenz teilnehmen. Bitte registrieren Sie sich unter: https://researchhub.de/events/registration/2026-12-08-11-00/BAS-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/basf-se
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