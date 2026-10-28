NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bank habe vor allem dank des starken Investmentbankings die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle zwar weniger umfangreich als erwartet aus, spreche aber für Vertrauen der Franzosen in ihre Geschäftsaussichten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131104
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