Ein Antrag der Freien Wähler, der die Prüfung staatlicher Freiflächen-Parkplätze auf ihre Eignung für den Bau von Photovoltaik-Anlagen vorsieht, hat den zuständigen Landtagsausschuss genommen. Nun muss der Landtag entscheiden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat einen Antrag der Landtagsfraktion der Freien Wähler beschlossen, der die Prüfung staatlicher Freiflächen-Parkplätze auf ihre Eignung für den Bau von Photovoltaik-Anlagen vorsieht. "Der Ausbau der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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