EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr

Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Ergebnis der ersten neun Monate 2026 deutlich über Vorjahr, Jahresprognose bekräftigt.



28.10.2026 / 12:24 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

IVU Traffic Technologies AG



ISIN DE0007448508

Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Ergebnis der ersten neun Monate 2026 deutlich über Vorjahr, Jahresprognose bekräftigt. Berlin, 28. Oktober 2026 | Die IVU Traffic Technologies AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Ergebnis erzielt, das deutlich über dem Vorjahresniveau liegt.



Die IVU Traffic Technologies AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von 111,5 Mio. € (9M 2025: 101,7 Mio. €), ein Rohergebnis von 91,9 Mio. € (9M 2025: 83,1 Mio. €) und ein Betriebsergebnis (EBIT*) von 10,2 Mio. € (9M 2025: 6,5 Mio. €).



Grund für die positive Entwicklung ist die anhaltend starke Geschäftsentwicklung. Insbesondere die weiter gestiegenen wiederkehrenden Umsätze führen zu einer gleichmäßigeren Verteilung von Umsatz und Ergebnis über den Jahresverlauf. Darüber hinaus wirken die seit dem ersten Quartal konsequent umgesetzten Effizienzmaßnahmen positiv auf die Ertragslage. Diese Verbesserungen wirkten auch im dritten Quartal 2026 und führten kumuliert zu dem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten.



Der Vorstand bekräftigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Konzernumsatz wird unverändert bei mehr als 160 Mio. € erwartet (FY 2025: 149,7 Mio. €), das Rohergebnis bei rund 130 Mio. € (FY 2025: 121,5 Mio. €) und das Betriebsergebnis (EBIT) bei rund 22 Mio. € (FY 2025: 18,6 Mio. €).



Alle Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Ergebnisse wird die IVU Traffic Technologies AG mit der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 wie geplant am 5. November 2026 unter https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte veröffentlichen.



*Die Finanzkennzahl EBIT leitet sich aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht 2025 der IVU Traffic Technologies AG auf Seite 90ff her.



Mitteilende Person: Petra Meiser, Finanzvorstand



Kontakt:

René Schwuchow

Investor Relations

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88, 12161 Berlin

T +49.30.85906-954

ir@ivu.de

www.ivu.de





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