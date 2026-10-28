Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag auch bis zum Mittag keine klare Richtung gefunden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.570 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Klares Schlusslicht waren die Aktien von Symrise. Der Duft- und Aromenhersteller hatte zuletzt gesteigerte Quartalszahlen vorgelegt. Diese konnten die Anleger aber offenbar nicht ausreichend überzeugen.



"Die Handelsaktivitäten im Dax werden am Mittwoch insbesondere durch die vorgelegten Quartalszahlen von Deutsche Bank, Mercedes-Benz und BASF bestimmt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Quartalszahlen des deutschen Bankenprimus Deutsche Bank fallen auf wohlwollendes Interesse bei den Investoren. Auch die Daten von Mercedes-Benz können der gesamten Automotivebranche neuen Glanz verleihen. Entsprechend stehen die Aktien von Volkswagen, BMW, Daimler Truck und Mercedes-Benz vorn auf der Gewinnerliste."



"Es reicht aber nicht aus, um die bevorstehenden Dickschiffe in Form der Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft bzw. der anstehenden Zinsentscheidung der US-Fed kompensieren zu können. Zu stark sind die Folgeerscheinungen von entsprechenden Überraschungen. Im Vorfeld dieser Mega-Ereignisse üben sich die Marktteilnehmer in Zurückhaltung", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1125 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8989 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.047 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,95 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,30 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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