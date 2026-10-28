Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte, sprang der Funke nach Europa kaum über. Vielmehr standen zahlreiche europäische Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Blick und sorgen für teils starke Kursausschläge. Die allgemeine Stimmung prägten sie jedoch nicht. Die ist eher vorsichtig bis zurückhaltend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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