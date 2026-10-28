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HIVE's BUZZ HPC sichert sich rund 129 Millionen Dollar zum Ausbau der unabhängigen KI-Infrastruktur



28.10.2026 / 12:47 CET/CEST

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HIVE's BUZZ HPC sichert sich rund 129 Millionen Dollar im Rahmen einer Finanzierung mit festem Zinssatz von 9,0 % und einer Beleihungsquote von 80 % zum Ausbau der unabhängigen KI-Infrastruktur Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025 dar. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 28. Oktober 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE") gab heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. ("BUZZ HPC") bekannt" dass BUZZ Alpha Cloud Inc. ("BUZZ Alpha Cloud"), eine indirekte Tochtergesellschaft des Unternehmens, mit einem institutionellen Kreditgeber einen Kredit- und Sicherungsvertrag über eine einstellige, festverzinsliche Kreditfazilität in Höhe von ca. 129 Millionen Dollar (die "Fazilität") abgeschlossen hat (Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung in US-Dollar). Die Erlöse aus der Kreditfazilität werden für den Kauf eines hochmodernen unabhängigen GPU-Clusters für KI-Anwendungen und der dazugehörigen Infrastruktur verwendet, einschließlich NVIDIA GB200 NVL72-Systemen, die im Rahmen des am 18. Juni 2026 bekannt gegebenen dreijährigen Festvertrags mit Cohere über unabhängige KI-Dienstleistungen zum Einsatz kommen sollen. Festverzinsliches Kapital, das an den vertraglich vereinbarten Bedarf gekoppelt ist Die Kreditfazilität ist über eine Laufzeit von drei Jahren mit einem festen Zinssatz von 9,0 % pro Jahr verzinst, wobei Kapital und Zinsen über die Laufzeit des Darlehens getilgt werden. Sie ist durch die GPUs und die damit verbundenen Vermögenswerte von BUZZ Alpha Cloud besichert und wird durch eine beschränkte Rückgriffsgarantie von BUZZ HPC sowie eine Verpfändung der Anteile von BUZZ HPC an BUZZ Alpha Cloud gestützt. Am Ende der Laufzeit geht das Eigentum an den GPUs ohne Restzahlung vollständig auf HIVE über. BUZZ HPC haftet im Rahmen des Kredits, der übliche Bedingungen, Konditionen und Auflagen einschließlich vorgeschriebener Schuldendienstdeckungsquoten enthält, anderweitig nicht. Wachstum, finanziert durch die selbst geschaffene Infrastruktur Die Kreditfazilität wird auf Projektebene gehalten und durch die von ihr finanzierte Infrastruktur besichert; dadurch werden die Verpflichtungen mit den Vermögenswerten und den vertraglich vereinbarten Einnahmen des damit unterstützten Einsatzes in Einklang gebracht. BUZZ Alpha Cloud beabsichtigt, die Kreditfazilität anhand der Vertragseinnahmen gemäß einem festen Tilgungsplan zurückzuzahlen. Da die Kreditfazilität als Fremdkapital strukturiert ist, werden im Zusammenhang damit keine Stammaktien des Unternehmens ausgegeben. Unabhängige Rechenkapazitäten für Kanadas KI-Zukunft Kanada blickt auf eine lange Geschichte weltverändernder Durchbrüche zurück, und seine Forscher haben Pionierarbeit bei der Wissenschaft hinter der modernen künstlichen Intelligenz geleistet. In der Vergangenheit wurde ein Großteil der industriellen Infrastruktur, die erforderlich war, um diese Forschung in Produkte und Dienstleistungen in großem Maßstab umzusetzen, außerhalb des Landes aufgebaut. Kanadas föderale KI-Strategie gibt eine klare Richtung vor: in die technologische Souveränität Kanadas zu investieren und kanadische Daten unter kanadischer Kontrolle sicher zu verwahren. Da KI aus den Forschungslabors in den Alltag von Regierung, Gesundheitswesen, Finanzwesen und Industrie Einzug hält, möchten Organisationen zunehmend wissen, wo sich ihre Daten befinden, wo ihre Modelle laufen und woher ihre Rechenleistung stammt. Die von der Initiative finanzierte Infrastruktur wird die Rechenleistung innerhalb der kanadischen Grenzen halten. BUZZ HPC ist davon überzeugt, dass solche Kapazitäten kanadischen Unternehmen, Forschern und öffentlichen Einrichtungen helfen können, fortschrittliche KI im eigenen Land zu entwickeln und zu betreiben - zu Bedingungen, die sie selbst bestimmen. Eine Grundlage, die seit neun Jahren entsteht Seit dem Jahr 2017 baut HIVE eine Grundlage aus erneuerbarer Energie und digitaler Infrastruktur auf, die sich mittlerweile über drei Kontinente, fünf Sprachen und neun Zeitzonen erstreckt, mit Rechenzentren in Kanada, Schweden und Paraguay. BUZZ HPC baut auf dieser Erfahrung auf und entwirft sowie betreibt unabhängige KI-Infrastruktur - von der Stromversorgung bis zur Cloud -, damit Kunden ihre eigenen Modelle und Anwendungen ausführen können, wobei ihre Daten und Rechenleistung in der von ihnen gewählten Jurisdiktion verbleiben. HIVE und BUZZ HPC sind der Überzeugung, dass Infrastruktur die umliegenden Gemeinden stärken sollte. Das bedeutete die Unterstützung des lokalen Eishockeys in Boden, Schweden, sowie die Modernisierung von Schulen und die Beleuchtung von Straßen in der Nähe der HIVE-Standorte in Paraguay. Als einer der Erstunterzeichner der kanadischen "Responsible Data Centre Development Principles" (Grundsätze für eine verantwortungsvolle Entwicklung von Rechenzentren) stellt BUZZ HPC bei der Entwicklung seiner Infrastruktur den gemeindeorientierten Ansatz in den Mittelpunkt und lässt sich dabei von einem Ziel leiten: die Umwandlung sauberer Energie in Rechenleistung zur Beschleunigung von Entdeckungen. Kommentar der Geschäftsleitung Frank Holmes, Excecutive Chairman, HIVE Digital Technologies: "Wir sind der Ansicht, dass Souveränität im Zeitalter der KI davon abhängen wird, wo Rechenleistung angesiedelt ist und wer sie kontrolliert. Kanada verfügt über die Forschungstalente, die saubere Energie und die Institutionen, um diese Zukunft mitzugestalten, und unsere Vision ist es, eine KI-Infrastruktur aufzubauen, die der Menschheit dient. Diese Finanzierung ermöglicht es BUZZ HPC, einen größeren Teil dieser Infrastruktur in Kanada zum Einsatz zu bringen und gleichzeitig unsere Kapitalstruktur diszipliniert zu halten - wir sind davon überzeugt, dass auf diese Weise nachhaltiger Wert geschaffen wird." Aydin Kilic, President und CEO, HIVE Digital Technologies: "Wir haben in diesem Jahr GPU-Cloud-Verträge mit einem Gesamtvertragswert ("TCV") von 600 Millionen Dollar unterzeichnet, verteilt auf drei GPU-Abnahmeverträge. Insbesondere fließt die Finanzierung in Höhe von 129 Millionen Dollar in den Kauf eines 165 Millionen Dollar teuren Clusters aus NVIDIA GB200-GPUs, für den das Unternehmen bekannt gab, dass er im Rahmen eines 3-Jahres-Vertrags mit Cohere zu einem festen TCV von 225 Millionen Dollar abgeschlossen wurde, der GPU-Rechenleistung sowie zusätzliche Umsätze aus Konnektivität und Speicher umfasst1. Dies entspricht einem Kredit-Kosten-Verhältnis von etwa 80 % bei einem festen Zinssatz von 9,0 %. Der Eigenkapitalbeitrag des Unternehmens zum Restbetrag des GPU-Clusters sowie zu den damit verbundenen Hardware- und Softwarekosten wird aus den Erlösen der zu Beginn dieses Jahres begebenen zinslosen Wandelanleihen finanziert." Das Unternehmen weist darauf hin, dass es zinslose Wandelanleihen mit einem Bruttoerlös von insgesamt 245 Millionen Dollar begeben hat, wobei sich der Nettoerlös nach begrenzten Call-Optionen auf etwa 200 Millionen Dollar beläuft. Das Unternehmen stellt fest, dass der Preis von 165 Millionen Dollar für 2.303 NVIDIA GB200-GPUs seiner Ansicht nach einen sehr attraktiven Preis für NVIDIA-GPUs auf dem heutigen Markt darstellt, da die Preise für NVIDIA-Hardware in den letzten sechs Monaten erheblich gestiegen sind. Die Sicherung festverzinslicher Kredite in einem Markt, in dem viele Wettbewerber Kredite zu variablen Zinssätzen aufgenommen haben, versetzt HIVE in eine starke Position, um in den drei Jahren nach dem Einsatz dieser GPUs über vorhersehbare vertraglich vereinbarte Cashflows zu verfügen. Derzeit wird die Auslieferung dieser GB200-GPUs voraussichtlich gegen Ende des vierten Quartals 2026 erfolgen. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, das mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentren errichtet und betreibt. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. bietet HIVE eine unabhängige KI-Cloud-Infrastruktur sowie GPU-Computing-Dienstleistungen für Unternehmen an, die auf beschleunigtem Rechnen der nächsten Generation basieren. Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE kombiniert langlebige digitale Infrastruktur-Assets mit erneuerbaren Energien, um diversifizierte, langfristige Cashflows in den Bereichen KI-Infrastruktur und Digital-Asset-Mining zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder folgen Sie uns auf: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

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Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

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"Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Kreditfazilität; den Kauf, die Lieferung, die Installation, die Inbetriebnahme und den Einsatz des GPU-Clusters und der zugehörigen Infrastruktur in Kanada sowie den zeitlichen Ablauf dieser Maßnahmen; die Erfüllung des entsprechenden Kundenvertrags und die daraus erwarteten Umsatzerlöse; die Fähigkeit von BUZZ Alpha Cloud, die Kreditfazilität aus den Vertragserlösen zu bedienen und zurückzuzahlen; die Fähigkeit von BUZZ Alpha Cloud, die Auflagen im Rahmen der Kreditfazilität einzuhalten, einschließlich der erforderlichen Schuldendienstdeckungsquoten; die erwarteten Vorteile der Struktur der Kreditfazilität, einschließlich des beschränkten Regresscharakters der Bürgschaft von BUZZ HPC; den Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung künftiger GPU-Bereitstellungen; das erwartete Wachstum der Nachfrage nach staatlicher KI-Infrastruktur; die Vision des Unternehmens und seine Fähigkeit, sein KI-Infrastrukturgeschäft verantwortungsvoll zu skalieren; die Fähigkeit von BUZZ HPC, seine vertraglich vereinbarte und in der Pipeline befindliche Nachfrage in ausgewiesene Umsätze umzuwandeln; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen des Unternehmens. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen bei der Herstellung, Lieferung, Installation oder Inbetriebnahme von GPUs und der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich Lieferengpässen in der Lieferkette, die NVIDIA-Systeme betreffen; Kostenüberschreitungen beim Aufbau des GPU-Clusters; die Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden aus dem betreffenden Vertrag, einschließlich des Kontrahentenrisikos, sowie das Risiko der Kündigung, Änderung oder Nichtverlängerung dieses Vertrags; die Abhängigkeit des Unternehmens von bedeutenden Kunden für seinen HPC-Betrieb; das Risiko, dass die im Rahmen des betreffenden Vertrags erzielten Umsätze nicht ausreichen, um die Kreditfazilität zu bedienen oder die darin festgelegten Auflagen zu erfüllen, einschließlich der erforderlichen Schuldendienstdeckungsquoten; das Risiko, dass ein Zahlungsausfall im Rahmen der Kreditfazilität dazu führt, dass der Kreditgeber seine Sicherheiten an den GPUs, den damit verbundenen Vermögenswerten und den von BUZZ HPC verpfändeten Anteilen an BUZZ Alpha Cloud durchsetzt; die Kosten der Kreditfazilität im Vergleich zu anderen Kapitalquellen; das Risiko, dass die wirtschaftliche Nutzungsdauer oder der Wiederverkaufswert von GPU-Hardware aufgrund des technologischen Wandels schneller als erwartet sinkt; das Risiko, dass die Nachfrage nach staatlicher KI-Infrastruktur nicht wie erwartet wächst; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen für zukünftige Implementierungen zu akzeptablen Konditionen oder überhaupt zu sichern; eine Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors, einschließlich des Wettbewerbsdrucks bei der Preisgestaltung für GPU-Rechenleistung; das regulatorische Umfeld für KI-Infrastruktur und Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich die Anlagen des Unternehmens befinden; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb seiner Anlagen aufrechtzuerhalten; Schwankungen bei den Strom- und Betriebskosten; die Auswirkungen von Stromdrosselungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Bau oder Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Umsätze steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu verdienen; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Risiken im Bereich der Netzwerksicherheit; sowie weitere damit verbundene Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in dessen Einreichungen unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen getroffen bezüglich: der rechtzeitigen Lieferung und Inbetriebnahme des GPU-Clusters; der fortgesetzten Erfüllung des entsprechenden Kundenvertrags; der Fähigkeit von BUZZ Alpha Cloud, seinen Verpflichtungen und Auflagen im Rahmen der Kreditfazilität nachzukommen; der anhaltenden Nachfrage nach staatlicher KI-Infrastruktur; der Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; des Zeitpunkts deren Umsetzung; sowie damit zusammenhängender Angelegenheiten. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar; dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 1 Der zuvor für die Cohere-Transaktion bekannt gegebene TCV in Höhe von 220 Millionen Dollar umfasste ausschließlich die Umsätze aus GPU-Rechenleistungen. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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