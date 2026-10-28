Basel - Straumann hat seine Wachstumsdynamik im dritten Quartal 2026 nochmals etwas erhöht. Dabei lief das Geschäft mit Zahnimplantaten vor allem in Regionen wie Europa und Asien-Pazifik besonders gut. Den Ausblick bestätigt der Konzern. Zwischen Juli und September setzte Straumann 667,1 Millionen Franken um, ein Plus von 9,4 Prozent. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, hätte das Wachstum bei 9,2 Prozent gelegen, wie aus einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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