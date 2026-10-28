Die Volkswagen-Aktie wagt nach der jüngsten Stabilisierung oberhalb ihrer Jahrestiefs einen erneuten Erholungsversuch und notiert aktuell bei 69,70 €. In meiner Analyse vom vergangenen Donnerstag hatte ich unterhalb der Widerstände bei 69,20 beziehungsweise 70,98 € eine Fortsetzung der Korrektur bis in die historische Kursregion um 62 € favorisiert. Nun versuchen die Käufer zwar, die kurzfristige Abwärtstrendlinie zu überwinden, doch der entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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