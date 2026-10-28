Der Bundesverband Erneuerbare Energie befürchtet, dass die EU-Ausbauziele für erneuerbare Energien ausgehebelt werden. Denn das Reiche-Ministerium will Kernenergie und CCS als Ersatz für den tatsächlichen Ausbau erneuerbarer Energien anrechnen. Morgen berät der EU-Energieministerrat über den energiepolitischen Rahmen der EU für die Zeit nach 2030. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) warnt davor, verbindliche Ausbauziele bis 2040 für erneuerbare Energien aufzugeben und stattdessen CO2-arme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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