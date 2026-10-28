Stuttgart (ots) -Auf vielen Baustellen dominieren noch immer Papierpläne, WhatsApp-Absprachen und unübersichtliche Prozesse. Das kostet Zeit, erhöht das Fehlerrisiko und kann zusätzliche Kosten verursachen. Gleichzeitig wächst der Druck, Projekte schneller und effizienter umzusetzen. Digitale Lösungen setzen hier an: Sie können Informationen zentral verfügbar machen, die Abstimmung erleichtern und für transparentere Abläufe sorgen.Viele Probleme auf Baustellen entstehen nicht allein bei der Ausführung, sondern auch durch fehlende Abstimmung und Informationsverluste. Hier erfahren Sie, wie digitale Tools Kommunikation, Planung und Dokumentation verbessern und welchen Beitrag eine strukturierte Datenbasis zu effizienteren Bauabläufen leisten kann.Wenn Informationen zum Problem werdenOb Bauunternehmen, Ingenieurbüro oder Auftraggeber - an einem Bauprojekt sind zahlreiche Beteiligte beteiligt. Damit Entscheidungen schnell getroffen werden können, müssen alle auf denselben Informationsstand zugreifen können. Genau das ist in der Praxis jedoch häufig nicht der Fall. Unterschiedliche Planstände, handschriftliche Notizen oder mündliche Absprachen führen dazu, dass Informationen verloren gehen oder zu spät bei den richtigen Personen ankommen. Die Folgen sind Missverständnisse, Verzögerungen und kostspielige Nacharbeiten.Die eigentliche Herausforderung liegt deshalb oft nicht auf der Baustelle selbst, sondern im Umgang mit Informationen. Erst wenn Planung, Ausführung und Dokumentation nahtlos ineinandergreifen, lassen sich Projekte effizient steuern.Eine gemeinsame Datenbasis verändert die ZusammenarbeitGenau hier setzen digitale Lösungen an. Statt Informationen auf Papier, in E-Mails oder Messenger-Diensten zu verteilen, werden sie zentral auf einer gemeinsamen Plattform gebündelt. Building Information Modeling (BIM), Cloud-Anwendungen und digitale Zwillinge können Informationen auf einer gemeinsamen Datenbasis zusammenführen und für die Projektbeteiligten zugänglich machen.Dadurch verändert sich nicht nur die Planung, sondern auch die tägliche Zusammenarbeit. Werden Änderungen zeitnah eingepflegt, stehen sie den Beteiligten auf einem aktuellen Datenstand zur Verfügung. Das kann Abstimmungen erleichtern und dazu beitragen, Unklarheiten bereits vor der Ausführung zu erkennen.Auch die Dokumentation kann Teil dieses durchgängigen Prozesses werden. Leistungen, Fotos oder Messdaten lassen sich direkt vor Ort mit Smartphone oder Tablet erfassen und dem jeweiligen Projekt- oder Bauabschnitt zuordnen. Besonders hilfreich ist das bei später verdeckten Bauteilen: Wird etwa die Lage einer Leitung vor dem Verfüllen eines Rohrgrabens dokumentiert, kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollzogen werden.Digitale Daten erweitern die Möglichkeiten der BaustellensteuerungSobald aktuelle Informationen kontinuierlich digital vorliegen, entstehen Möglichkeiten, die mit klassischen Arbeitsweisen kaum umsetzbar sind. Moderne Drohnen erfassen selbst große Baustellen innerhalb kurzer Zeit und liefern hochauflösende Luftbilder sowie präzise 3D-Modelle des Baufortschritts. Während einzelne Fotos vor allem einen bestimmten Blickwinkel dokumentieren, können 3D-Daten zusätzlich räumliche Zusammenhänge abbilden und damit die spätere Zuordnung von Bestandsinformationen erleichtern.Die erfassten Daten können anschließend für einen Abgleich mit Planungs- und Referenzdaten aufbereitet werden. KI-basierte Auswertungen können dabei helfen, Abweichungen frühzeitig sichtbar zu machen. Je nach eingesetztem System sind dafür eine entsprechende Datenaufbereitung oder zuvor definierte Regeln erforderlich. Die Automatisierung unterstützt Bauleiter somit dabei, relevante Informationen schneller zu finden und mögliche Auffälligkeiten gezielt zu überprüfen.Die fachliche Bewertung und die Entscheidung über notwendige Maßnahmen bleiben jedoch weiterhin in ihrer Verantwortung. Bauleiter sind dadurch nicht ausschließlich auf Kontrollen am Ende eines Bauabschnitts angewiesen, sondern können den dokumentierten Projektstand regelmäßig überprüfen und bei erkennbaren Abweichungen frühzeitig reagieren. So kann die Qualitätssicherung stärker in den laufenden Bauprozess integriert werden, statt sich vor allem auf einzelne Kontrollzeitpunkte zu konzentrieren.Digitalisierung kann Bauabläufe effizienter machenDer eigentliche Mehrwert digitaler Baustellen entsteht nicht durch einzelne Technologien, sondern durch ihr Zusammenspiel. Wenn Planung, Kommunikation, Dokumentation und Kontrolle auf derselben Datenbasis aufbauen, lassen sich Informationen leichter nachvollziehen und Abstimmungswege verkürzen.Davon profitieren nicht nur große Konzerne. Auch mittelständische Bauunternehmen können digitale Werkzeuge nutzen, um Abläufe zu strukturieren, den Aufwand für Nacharbeiten zu reduzieren und Ressourcen gezielter einzusetzen. Aktuelle und verlässliche Informationen schaffen dabei eine bessere Grundlage für Planung und Entscheidungen.Die Baustelle der Zukunft beginnt deshalb nicht mit einer Drohne oder einer neuen Software. Sie beginnt mit dem Schritt, Informationen konsequent digital zu organisieren. Wer Informationen konsequent digital organisiert, schafft damit eine wichtige Grundlage für effizientere Abläufe, nachvollziehbare Entscheidungen und eine bessere Zusammenarbeit im Projekt.Über Nicolai Nolle:Nicolai Nolle ist Gründer und Geschäftsführer von viscan in Stuttgart. Seit 2011 treibt er die Integration von Vermessung, Drohnentechnologie, 3D-Scanning und Building Information Modeling (BIM) voran. Mit seinem Unternehmen begleitet er öffentliche Auftraggeber, Ingenieurbüros und Bauunternehmen bei der Umsetzung digitaler Bauprozesse. Mehr Informationen unter: https://viscan.dePressekontakt:viscan GmbHVertreten durch: Nicolai Nolle und Sebastian LazicE-Mail: info@viscan.deWebsite: https://viscan.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: viscan GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182366/6379602