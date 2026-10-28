Baden-Baden (ots) -Die November-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Der Junge Dokumentarfilm" ab 5. November in der ARD MediathekDie Filme der diesjährigen Staffel "Der Junge Dokumentarfilm" erzählen von Menschen, die ihren Platz in der Öffentlichkeit suchen - und davon, welchen Preis Sichtbarkeit haben kann. Ob auf der Opernbühne, im Fernsehen oder in der jungen Musikszene des Kosovo: Die Protagonist:innen kämpfen um Anerkennung, Ausdruck und die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Dabei stoßen sie an persönliche, gesellschaftliche oder politische Grenzen. Den Anfang macht "Born to Fake", es folgen "Leben für die Oper - Primadonna or Nothing" und "Palace of Youth".Warum anschauen?Die Filme handeln von Ehrgeiz und Leidenschaft, von Erfolg und Scheitern, von Wahrheit und Inszenierung sowie von der Frage, wie Identität entsteht - und wie sie durch den Blick anderer geprägt wird.Wo zu finden?Ab 5. November in der ARD Mediathek."Meister und Mythen - Ein Bau die Burg Pen & Paper" am 8., 13. und 15. November auf dem ARD Twitch-Kanal1493: Der kaiserliche Baumeister ist verschwunden und Gerüchte über okkulte Machenschaften machen im Heiligen Römischen Reich die Runde. Eine vom Kaiser persönlich zusammengestellte Truppe von Abenteurer:innen begibt sich auf die Suche nach dem Vermissten - möglichst ohne Aufsehen zu erregen. Hilfreiche Tipps kommen von Mittelalter-Nerd Alexander Prinz aka dem Dunklen Parabelritter.Warum reinschauen?Das Pen-and-Paper-Abenteuer von "Bau die Burg" entführt in eine historisch inspirierte Welt zwischen Aufbruch, Aberglauben und dunklen Geheimnissen.Wo zu finden?Am 8., 13. Und 15. November auf dem ARD Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/ard/videos?lang=de)."unsereKinder - wie kinderfreundlich ist Deutschland?" ab 9. November in der ARD MediathekDeutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt - beim Wohlbefinden von Kindern liegt es trotzdem nur auf Platz 25 von 37 EU- und OECD-Ländern. Felix Neureuther fragt deshalb: Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Für die ARD-Mitmachaktion trifft er Familien und Kinder, bei denen die staatliche Unterstützung nicht ankommt, der Schulweg gefährlich oder Ballspielen verboten ist - und Menschen, die zeigen, was sich verbessern lässt.Warum anschauen?Die Doku bildet den Abschluss der ARD-Mitmachaktion unsereKinder und zeigt auf, wo beim Wohlbefinden von Kindern in Deutschland noch Nachholbedarf herrscht.Wo zu finden?Ab 9. November in der ARD Mediathek."Debüt im Dritten" ab 12. November in der ARD MediathekOb im Taxi, auf dem Land, beim Roadtrip auf der Flucht vor sich selbst, im inneren Exil oder beim Passionsspiel-Rave auf dem Dorf: Debüt im Dritten präsentiert mit der Staffel 2026 wieder fünf aufregende Nachwuchsfilme, die sich ihren Geschichten mit ganz unterschiedlichen Erzählweisen nähern. Den Start macht "Es geht um Luis" mit Max Riemelt und Natalia Rudziewicz, es folgen "Tage mit Naadirah", "Milch ins Feuer", "Holy Meat" und "Im Rosengarten".Warum anschauen?Weil man in die Welten von fünf mit Leidenschaft erzählten Filmen eintauchen kann und dabei ist, wenn der Regienachwuchs seine je eigene Handschrift entwickelt.Wo zu finden?Ab 12. November in der ARD Mediathek."Jossi" ab 13. November in der ARD MediathekDer ambitionierte Wanja will als Schauspieler Karriere machen, ist aber im Escape-Room seines Kumpels Assaf gestrandet. Als ein amerikanischer Star-Regisseur einen russischsprechenden Hauptdarsteller sucht, der aufgrund von Diversity-Richtlinien Jude sein soll, gibt Wanja spontan vor, Jude zu sein. Was ihn umgehend in Schwierigkeiten bringt, denn Wanja soll nicht nur einen Nachweis vorzeigen, er will zudem vor der schlagfertigen jüdischen Schauspielerin Dana seine Lüge um jeden Preis verbergen.Warum anschauen?In der Culture-Clash-Comedy geht es leichtfüßig und unerschrocken um Identitätsfragen, eine schräge Familie und einen Meister im Durchwurschteln.Wo zu finden?Ab 13. November in der ARD Mediathek."Chamäleon" ab 19. November in der ARD MediathekNach dem unerwarteten Tod ihres Vater Johannes wollen die 17-jährigen Zwillinge Mia und Jakob die offizielle Todesursache Suizid nicht akzeptieren. Während ihre Mutter und Johannes' Geschwister trauern, sind die beiden entschlossen, die wahren Hintergründe aufzuklären. Ihre Fragen bringen Unruhe in die Familie und konfrontieren die beiden mit Konflikten und Geheimnissen, die ihnen zu schaffen machen. Aus der Spurensuche wird eine Auseinandersetzung mit unerwarteten Wahrheiten.Warum anschauen?Autor Frédéric Hambalek und Regisseur Dustin Loose nutzen die in der Familiengeschichte ermittelnden Zwillinge zu einem ungewöhnlich und faszinierend erzählten Film übers Erwachsenwerden.Wo zu finden?Ab 19. November in der ARD Mediathek."Der unendliche Gipfel" ab 25. November in ARD Sounds8188 Meter, Walters letzter Gipfel, wie immer ohne zusätzlichen Sauerstoff. Als Übungsberg hatten Lenny und Walter, beide Niederländer, nur eine Brücke, trotzdem sind sie Bergsteiger geworden, in den Alpen, im Himalaja. Inspiriert von den Geschichten der großen Alpinist:innen versuchen sie gemeinsam, selbst Geschichte zu schreiben, bis eine Entscheidung alles verändert. Diese atemberaubende Geschichte über das Klettern stellt auch die große Frage nach dem Warum, inklusive Blick auf den 8000er-Massentourismus, und erzählt von inniger Freundschaft sowie der Sehnsucht nach Freiheit.Warum anhören?"Der unendliche Gipfel" ist ein Hörspiel für alle, die Geschichten über das Bergsteigen und Klettern lieben. Und es stellt Fragen: Warum gehen wir in die Berge? Wie erleben wir Freundschaft? Und was bringt uns dazu, unser Leben zu ändern?Wo zu finden?Ab 25. November im Hörspiel-Feed "Große Geschichten" (https://1.ard.de/grossegeschichten) in ARD Sounds.20 Jahre "ARD Kinderradionacht", am 27. November in ARD Sounds"Unzertrennlich": Die ARD-Kinderradionacht feiert die Freundschaft - und ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten gibt es einmal im Jahr diese besondere Radioparty nur für Kinder. Fünf Stunden lang senden die neun Landesrundfunkanstalten bundesweit live ein Programm über das Glück von Freundschaften und alles, was sie zusammenhält. Dazu kommen spannende Reportagen, gute Songs, viele Geschichten, aufregende Hörspiele und coole Comedy.Warum anhören?Weil alles geboten wird, was gute Freundschaftsgeschichten ausmacht: rauchende Colts im Western-Hörspiel, Situationen, in denen Eifersucht und Streit gelöst werden, und nächtliche Geheimnisse von Bettmän und Hamsterwomän.Wo zu finden?Am 27. November ab 20:03 Uhr, live in ARD Sounds oder in SWR Kultur."Being Sven Hannawald" ab 28. November in der ARD MediathekSven Hannawald schreibt Sportgeschichte, wird Idol einer ganzen Generation: 2002 gewinnt er als erster alle vier Springen der Vierschanzentournee, Skispringen wird Popkultur, Hannawald zum Gesicht eines beispiellosen Hypes. Doch Ruhm, Druck und Erwartungen treiben ihn in Depression und Karriereende. Die dreiteilige ARD-Dokuserie "Being Sven Hannawald" erzählt seinen Weg durch Triumph und Absturz zurück ins Leben.Warum anschauen?Tiefgehende Doku über Ruhm, Absturz und Neuanfang einer Skisprung-Ikone - mit Zeitzeugen, Archivschätzen und Sven Hannawald selbst.Wo zu finden?Ab 28. November in der ARD Mediathek."Die Macht der Parasiten - Gefährlich und nützlich?" ab 30. November in der ARD MediathekAls Meister der Täuschung kapern Parasiten Immunsysteme, wechseln die Gestalt oder manipulieren ihrer Wirte. So fordern sie weltweit jedes Jahr vermutlich mehr als eine Million Todesopfer. Auch in Deutschland nehmen die Gefahren durch Parasiten zu. Gleichzeitig setzen sich Forschende zunehmend für ihren Schutz ein. Wie passt das zusammen? Für ARD Wissen trifft sich Reporterin Lena Ganschow mit Wissenschaftler:innen und spricht mit ihnen über den scheinbaren Widerspruch.Warum anschauen?Eine Doku über die Gesundheitsgefahren durch Parasiten, aber auch ihre verborgenen Potenzale.Wo zu finden?Ab 30. November in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter:http://swr.li/streaming-tipps-november-2026Noch mehr SWR Streaming-Tipps im Dossier (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/swr-streaming-tipps-102.html).Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6379613