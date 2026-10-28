Original-Research: BASF SE - von Parmantier & Cie. GmbH



28.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu BASF SE Unternehmen: BASF SE ISIN: DE000BASF111 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.10.2026 Kursziel: EUR 61,00 Kursziel auf Sicht von: 3-6 Monate Letzte Ratingänderung: n/a Analyst: René Parmantier

BASF-CEO Markus Kamieth: "The timing is right" Konsolidierungsbotschaft des Managements untermauert die positive BASF-Evonik-Investmentthese von Parmantier & Cie. Frankfurt am Main, 28. Oktober 2026. BASF-CEO Markus Kamieths Aussage, der Zeitpunkt für eine Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie sei richtig, bestärkt Parmantier & Cie. in der Einschätzung, dass eine Kombination von BASF und Evonik eine stärkere globale Spezialchemieplattform schaffen könnte. Drei Investment-Highlights Starkes Q3: BASFs EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 14,9% auf 1,64 Mrd. Euro; das EBITDA der Kerngeschäfte legte um 48,9% auf 1,63 Mrd. Euro zu. Die EBITDA-Jahresprognose wurde auf 7,4-7,8 Mrd. Euro angehoben. Überzeugendes Kombinationspotenzial: Parmantiers illustratives Szenario für 2029 liefert rund 11,8 Mrd. Euro kombiniertes EBITDA und Nettoschulden inklusive Pensionen von rund 2x EBITDA. Das könnte bei entsprechender Cash-Generierung und Kreditdisziplin zusätzlichen Akquisitionsspielraum schaffen. Agricultural Solutions: Der Basis-Unternehmenswert von 27,3 Mrd. Euro eröffnet erhebliches Potenzial für Portfoliowertsteigerung und Entschuldung. Die Empfehlungen bleiben: BASF Kaufen, Kursziel 61 Euro; Evonik Halten, Kursziel 21 Euro. Kamieth bekräftigte zugleich die finanzielle Disziplin: Akquisitionen sind eine Option, keine Pflicht. Seine Aussagen stützen die strategische These, bestätigen aber keine Transaktion. Research: Stefan Heieck und René Parmantier Diese Mitteilung fasst unabhängiges Research zusammen. Kombinations- und IPO-Szenarien sind Analystenannahmen, keine vereinbarten Transaktionen oder Unternehmensprognosen. Methodik, Empfehlungshistorie und regulatorische Offenlegungen sind in der vollständigen Studie "BASF & Evonik: True Love" vom 28. Oktober 2026 enthalten. Kein Angebot und keine individuelle Anlageberatung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_BASF_Evonik_True_Love_Q3_DE_2026-10-28



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René Parmantier | Parmantier & Cie. GmbH | rp@parmantiercie.com



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