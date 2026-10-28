Berlin (ots) -Seit Montag finden Konzerte im Rahmen der Jazzfest Community Week (https://news.berlinerfestspiele.de/crm/service/t/BFS/3yN1EM/3cDIg0/de/2f5/3WXe1XFTRL) statt. Das Jazzfest Berlin 2026 (https://news.berlinerfestspiele.de/crm/service/t/BFS/3yN1EM/3cDIg0/de/2f4/SemSD1PefV) lädt zudem musikbegeisterte junge Menschen ein, sich in drei Workshops improvisierend auszuprobieren und Projekte zu entwickeln. Die über 20 kostenfreien Angebote umfassen mehrtägige interdisziplinäre ImproLabs für Kinder, acht Lunch- und Kiez-Konzerte mit Studierenden des Jazz Institut Berlin (JIB) sowie einen Community Saturday. Heute Abend folgt das Konzert des internationalen Kooperationsprojekts Melting Pot im JIB.Ein Anliegen der künstlerischen Leiterin Nadin Deventer ist es, das Festival für unterschiedliche Perspektiven und künstlerische Positionen zu öffnen und Menschen verschiedener Generationen und Hintergründe zusammenzubringen. Für diesen inklusiven Ansatz steht auch der Kurzfilm DREAM BABY DREAM, der das Jazzfest Berlin 2026 eröffnet und der diesjährigen Ausgabe ihr Motto verleiht.Die Community Week, in Kooperation mit 15 Initiativen aus Moabit, bildet erneut den Auftakt des Jazzfest Berlin, das vom 29. Oktober bis 1. November vier Tage lang geballtes Konzertprogramm mit vielen Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren bietet. 135 Musiker*innen aus über 25 Ländern - darunter Legenden wie Anthony Braxton und Alexander von Schlippenbach mit dem Globe Unity Orchestra, die die Szene seit Jahrzehnten prägen, aber auch genreübergreifend agierende jüngere Stimmen wie Karoline Wallace, Wendy Eisenberg oder BONECRUSHER - treten im Haus der Berliner Festspiele, der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche sowie den Jazzclubs A-Trane und Quasimodo auf.Ergänzt wird das Konzertprogramm durch Filmscreenings, Artist Talks, Ausstellungen und Jam-Sessions. Fast alle Konzerte sind bereits ausverkauft, Restkarten sind online oder an der Abendkasse erhältlich. Drei Konzertabende werden in Kooperation mit den ARD-Hörfunkanstalten und Deutschlandradio live übertragen und online zugänglich gemacht.Pressekontakt:Wiebke Müller, Anna Lina Hinz, Patricia Hofmannpresse@berlinerfestspiele.de+49 30 254 89 267Zum Pressebereich Jazzfest Berlin:www.berlinerfestspiele.de/jazzfest-berlin/das-festival/presseOriginal-Content von: Berliner Festspiele, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131950/6379650