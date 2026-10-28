Stuttgart - Die Lage bei Mercedes-Benz bleibt mit der jüngsten Gewinnwarnung angespannt. Konzernchef Ola Källenius will nun die Abhängigkeit vom schwierigen chinesischen Markt senken und den Dax-Konzern wetterfester machen. Wie das gelingen soll, wollen die Schwaben aber erst im Februar mit der Prognose für das nächste Jahr im Detail vorstellen. Zwar wachse der Pkw-Absatz ausserhalb Chinas 2026 voraussichtlich auf das höchste Niveau seit dem Vor-Corona-Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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