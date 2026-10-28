Der höchste Stromverbrauch eines Freibads fällt zeitlich mit den ertragreichsten Stunden einer Photovoltaik-Anlage zusammen. Das Beispiel des Freibads Hoheneck zeigt, dass Photovoltaik einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Wirtschaftlichkeit eines Bäderbetriebs leisten kann. Das Freibad Hoheneck in der Region Ludwigsburg betreibt seit 2024 die eigene Photovoltaik-Anlage auf den Gebäudedächern. Der Betrieb eines Freibads erfordert erhebliche Energie. Insbesondere die Umwälz- und Filteranlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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