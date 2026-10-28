Die Folie mit den Daten zur Aktie der UmweltBank hat Vorstandssprecher Dietmar von Blücher bei der Präsentation der Neun-Monats-Zahlen 2026 nur kurz gestreift. Umso deutlicher sein Fazit bei einem Kurs von zurzeit 3,40 Euro - und damit in der Nähe des Jahrestiefs: "Die Entwicklung ist völlig unbefriedigend. Da sind wir uns sicher alle einig." Mit Blick auf die aktuellen Kursziele der Analysten zwischen 5,80 und 8,00 Euro ist das auch völlig richtig. Andererseits liefert die UmweltBank momentan eben auch nicht den Newsflow, der dem Titel den nötigen Schub nach oben geben könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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