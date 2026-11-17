

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2026 / 10:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dietmar Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,6100 EUR 6.859,00 EUR 3,6100 EUR 361,00 EUR 3,6100 EUR 7.136,97 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,6100 EUR 14.356,9700 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





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