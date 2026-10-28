Der Markt der gewerblich genutzten Batteriespeicher hat zuletzt kräftig Fahrt aufgenommen: In den ersten drei Quartalen dieses Jahres wurden dreimal mehr Anlagen installiert als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Auswertung des Marktstammdatenregisters durch Carbonfreed hervor. In den ersten neun Monaten gingen 190 Speicher mit einer Leistung von 135 bis 270 Kilowatt in Betrieb, im Vorjahreszeitraum waren es 70 Anlagen. In der Leistungsklasse 270 bis 500 Kilowatt stieg die Zahl von 24 auf 101. Bei Speichern mit 500 bis 950 Kilowatt Leistung waren es 73 Anlagen, gegenüber 41 im Vorjahreszeitraum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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