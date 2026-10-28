Zürich - Die UBS hat im dritten Quartal 2026 die Erträge und den Gewinn gesteigert. Zudem befindet sich die Grossbank in den letzten Zügen, die Integration der Credit Suisse abzuschliessen, und kann auf den letzten Metern sogar mehr Kosteneinsparungen bis Ende Jahr ins Aussicht stellen. Die UBS erzielte in den Monaten Juli bis September 2026 einen Gewinn von 2,69 Milliarden US-Dollar und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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