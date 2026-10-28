Vancouver, BC / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. ("Copper One") (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das "Unternehmen") freut sich, seine Teilnahme an zwei bedeutenden europäischen Investorenkonferenzen bekannt zu geben: der Market Bridge Live 2026, die am 4. November 2026 in London, Großbritannien, stattfindet, und der Munich Mining Conference, die am 6. und 7. November 2026 in München, Deutschland, stattfinden soll.

Diese Veranstaltungen bieten Copper One wertvolle Gelegenheiten, direkt mit europäischen Investoren, institutionellen Marktteilnehmern und Mitgliedern der internationalen Bergbau- und Investment-Community in Kontakt zu treten. Das Unternehmen beabsichtigt, sein wachsendes nordamerikanisches Kupferexplorationsportfolio in den Vordergrund zu stellen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf dem laufenden Bohrprogramm im Kupfer-Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada sowie den voranschreitenden Explorationsaktivitäten im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia liegt.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, erklärte: "Wir freuen uns darauf, den Kontakt zu unseren bestehenden Aktionären wieder aufzunehmen und neue Investoren im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union kennenzulernen. Angesichts der laufenden Bohrungen der Phase 2 bei unserem Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada und der voranschreitenden Exploration bei unserem Projekt Redonda in British Columbia ist dies eine spannende Zeit für Copper One. Diese Konferenzen bieten eine hervorragende Gelegenheit, unser nordamerikanisches Kupferexplorationsportfolio zu präsentieren, unsere jüngsten Fortschritte zu teilen und die Beziehungen zur europäischen Investorengemeinschaft zu stärken."

Market Bridge Live 2026

Datum: 4. November 2026

Veranstaltungsort: Saddlers' Hall, 40 Gutter Lane, London, Vereinigtes Königreich

Veranstaltungsinformationen: https://thecse.com/event/market-bridge-live-2026/

Munich Mining Conference 2026

Termine: 6. und 7. November 2026

Veranstaltungsort: AMERON Hotel München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München, Deutschland

Veranstaltungsinformationen: https://www.munich-mining-conference.com/conference-2026

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die in der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur und in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Verteidigungssektor sowie bei der Modernisierung der Stromversorgungssysteme zum Einsatz kommen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit bestehender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematische Exploration untersucht weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Utah, welches das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und den disziplinierten Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie "geht davon aus", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "könnte", "wird", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur geplanten Teilnahme des Unternehmens an der "Market Bridge Live 2026" in London, Vereinigtes Königreich, und an der "Munich Mining Conference" in München, Deutschland; geplante Treffen und Kontakte mit bestehenden und potenziellen Investoren; Bemühungen, den Bekanntheitsgrad bei Investoren zu steigern und die Beziehungen innerhalb der britischen und europäischen Investorengemeinschaft zu stärken; die Fortsetzung und Weiterentwicklung der Explorationsaktivitäten im gesamten nordamerikanischen Kupfer-Explorationsportfolio des Unternehmens; die laufenden Bohrarbeiten der Phase 2 im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada; zukünftige Explorationsaktivitäten im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia; zukünftige technische Studien und Explorationsergebnisse; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel zur Weiterführung seiner Explorationsprogramme zu sichern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass die Konferenzen wie geplant stattfinden werden; dass Vertreter des Unternehmens wie vorgesehen daran teilnehmen können; dass Investorentreffen und Gelegenheiten zum Austausch mit Investoren zur Verfügung stehen werden; dass erforderliche Genehmigungen, Ausrüstung, qualifiziertes Personal, Auftragnehmer und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen verfügbar bleiben werden; dass die Explorationsaktivitäten im Wesentlichen wie vorgesehen fortgesetzt werden; und dass die Marktbedingungen ausreichend günstig bleiben, um die Explorations- und Unternehmensentwicklungsziele des Unternehmens zu unterstützen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem Änderungen der Konferenztermine oder der Fähigkeit des Unternehmens, daran teilzunehmen; die Möglichkeit, dass Maßnahmen zur Investorenansprache nicht zu einer Steigerung des Marktbewusstseins, zu Investitions- oder Finanzierungsmöglichkeiten führen; Verzögerungen, Änderungen oder Unterbrechungen geplanter Explorationsprogramme; Unsicherheiten hinsichtlich der Explorationsergebnisse und geologischen Interpretationen; Herausforderungen im operativen Betrieb und bei den technischen Prozessen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung oder Personal; Genehmigungs- und Umweltanforderungen; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Kapitalmarktbedingungen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen; sowie die mit der Mineralexploration und -erschließung verbundenen geologischen, operativen und finanziellen Risiken. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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