Bitcoin geht mit Rückenwind in den Tag des Fed-Entscheids. Am heutigen Mittwochmorgen kostete die älteste Kryptowährung 80.913 US$, ein Plus von 1,72% binnen eines Tages. In der Nacht pendelte der Kurs zwischen 79.416 und 81.159 US$. Bis zum durchschnittlichen Einstandspreis der US-Spot-ETFs von rund 81.500 US$ ist es damit nicht mehr weit. Die Fonds selbst haben am Dienstag den zweiten Tag in Folge Geld eingesammelt. Kann Bitcoin diese Linie nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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