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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
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Markus Weingran
28.10.2026 15:27 Uhr
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Kupfer-Aktien mit Potenzial: Adyen: Absturz | Deutsche Bank: Starke Überraschung | BASF: Prognose-Erhöhung

sk Hynix, ASM und Vertiv haben vorgelegt. Alpabeth und Microsoft können heute Abend nachlegen. Schlagen die beiden Hyperscaler die Erwartungen, dann könnte das KI-Feuer wieder richtig aufflammen. Wie stehen die Chancen?Kupfer: Vom Explores bis zum Recycler - interessante Investments Kupfer bleibt begehrt! KI-Rechenzentren, Elektroautos und der Ausbau der Stromnetze treiben die Nachfrage. Doch welche Aktien bieten Anlegern die größten Chancen? Explorer wie Solaris Resources setzen auf neue Kupferfunde und bieten enormes, aber hochspekulatives Kurspotenzial. Developer wie Faraday Copper entwickeln bereits entdeckte Lagerstätten. Produzenten wie Freeport-McMoRan, Capstone Copper und Glencore …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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