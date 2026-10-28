Kupfer-Aktien mit Potenzial: Adyen: Absturz | Deutsche Bank: Starke Überraschung | BASF: Prognose-Erhöhung

sk Hynix, ASM und Vertiv haben vorgelegt. Alpabeth und Microsoft können heute Abend nachlegen. Schlagen die beiden Hyperscaler die Erwartungen, dann könnte das KI-Feuer wieder richtig aufflammen. Wie stehen die Chancen?Kupfer: Vom Explores bis zum Recycler - interessante Investments Kupfer bleibt begehrt! KI-Rechenzentren, Elektroautos und der Ausbau der Stromnetze treiben die Nachfrage. Doch welche Aktien bieten Anlegern die größten Chancen? Explorer wie Solaris Resources setzen auf neue Kupferfunde und bieten enormes, aber hochspekulatives Kurspotenzial. Developer wie Faraday Copper entwickeln bereits entdeckte Lagerstätten. Produzenten wie Freeport-McMoRan, Capstone Copper und Glencore …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran