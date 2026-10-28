Die neue Lösung ermöglicht es Teams, in natürlicher Sprache "mit ihren Daten zu kommunizieren" und sofortige Erkenntnisse zu gewinnen, um die Optimierung in Hinblick auf die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) schneller voranzutreiben.

Taktile, der Marktführer im Bereich der KI-Transformation für Finanzinstitute, gab heute die Einführung von "Taktile Insights" bekannt. Die neue KI-gestützte Lösung ermöglicht es Banken und Versicherungen, die Leistungsfähigkeit ihrer Entscheidungsprozesse schneller als je zuvor zu analysieren und mithilfe von Aufforderungen in natürlicher Sprache rasch Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Zwar haben viele Banken und Versicherungen große Teile ihrer Entscheidungsprozesse wie die Kreditvergabe oder die Schadensfeststellung automatisiert, doch die Bewertung der Performance kann nach wie vor Tage oder Wochen in Anspruch nehmen. In einer Welt, in der KI mehr denn je zur Automatisierung beiträgt, wird der entscheidende Wettbewerbsvorteil nicht darin bestehen, wer am schnellsten Entscheidungen trifft, sondern wer am schnellsten lernt und sich weiterentwickelt. Mit "Taktile Insights" können die für diese Prozesse Verantwortlichen ihren Entscheidungsdaten eine Frage stellen, augenblicklich Diagramme generieren lassen und auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse handeln, ohne auf separate Datenteams angewiesen zu sein.

"Banken und Versicherungen haben jahrelang in Technologie investiert, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Sobald KI die Geschwindigkeit vorgibt, wird der nächste Wettbewerbsvorteil darin bestehen, wie schnell man aus diesen Entscheidungen lernen und sie verbessern kann", sagte Maik Taro Wehmeyer, CEO und Gründer von Taktile. "Taktile Insights gibt denen, die für das Ergebnis verantwortlich sind, direkt die Möglichkeit an die Hand, die Entscheidungs-Performance zu verstehen, und verändert damit die Arbeitsweise von Teams ebenso grundlegend wie die Geschwindigkeit, mit der sich Organisationen anpassen können."

Vor der Einführung von Taktile Insights mussten Finanzteams, wenn sie herausfinden wollten, warum die Genehmigungsquote gesunken war, häufig Entscheidungsdaten exportieren, SQL-Abfragen erstellen oder Tage oder Wochen darauf warten, dass die Business-Intelligence-Teams maßgeschneiderte Dashboards erstellten. Entscheidungsträger können nun Fragen in einfacher Sprache an die in Taktile integrierte KI richten und augenblicklich Diagramme generieren lassen, die Genehmigungsmuster erkennbar machen. Die Analysen laufen direkt innerhalb der Entscheidungsplattform ab, sodass Teams Erkenntnisse bis zu den einzelnen Entscheidungen zurückverfolgen können, die ihnen zugrunde liegen.

Mit Taktile Insights können Finanzinstitute zudem Änderungen von Richtlinien überwachen und ihre Performance diesbezüglich vergleichen, wodurch Teams schneller Probleme erkennen und Anpassungen vornehmen können. Teams können ihre Dashboards innerhalb weniger Minuten an sich ändernde Prioritäten anpassen und die Auswirkungen von Richtlinienänderungen einschätzen, ohne auf neue Berichte der Datenteams warten zu müssen.

"Ich wollte herausfinden, an welcher Stelle Kunden abspringen, nachdem wir sie kontaktiert haben. Deshalb habe ich Insights um eine Grafik mit den wöchentlichen Fällen manueller Überprüfungen gebeten, aufgeschlüsselt danach, ob wir um weitere Informationen gebeten hatten und ob die Kunden darauf reagiert haben", sagte Therese Walsh, Senior Credit Risk Strategy Lead bei Faire. "Ich habe genau das gleiche Dashboard schon einmal in unseren internen Tools erstellt. Das hier ging viel schneller."

"Die Funktionalität von Insights, mit der wir Echtzeitanalysen zur Überwachung durchführen können, hat ihren Nutzen bereits unter Beweis gestellt", sagte Frank Caron, CPO bei Reach Financial. "Was die Echtzeitüberwachung angeht, ist Insights unschlagbar."

"Eine Richtlinienänderung, für die wir in unserem früheren Kreditmodul drei bis vier Wochen gebraucht haben, haben wir in Taktile in 40 Minuten erledigt einschließlich der Validierung und der Inbetriebnahme in der Produktion", sagte Igor Viana, Kredit-Business-Analyst bei MagaluPay.

Taktile baut seine "Agentic Decision Platform" weiter aus, da Banken und Versicherungen zunehmend KI-Agenten einsetzen. Damit unterstützt das Unternehmen Finanzinstitute dabei, die Automatisierung zu beschleunigen und gleichzeitig einen besseren Überblick über die Entscheidungs-Performance zu behalten. Die Markteinführung folgt auf die von Goldman Sachs angeführte Serie-C-Finanzierungsrunde von Taktile in Höhe von 110 Millionen US-Dollar sowie auf die Ernennung des ersten Chief Technology Officers. Dies spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die KI-Transformation im Finanzdienstleistungssektor wider.

Über Taktile

Taktile ermöglicht es Banken und Versicherungen, sich zu KI-nativen Organisationen zu wandeln, die zunehmend von autonomen Agenten unterstützt werden. Mit unserer modularen "Agentic Decision Platform" kombinieren Kunden KI-Agenten, Regeln, relevante Kontextinformationen und menschliche Aufsicht, um ihre Entscheidungen sicher zu automatisieren und zu optimieren so können sie für mehr Kunden Genehmigungen erteilen, Forderungen sofort erstatten und jedes Geschäftsmodell finanzieren, das eine Finanzierung wert ist. Taktile wurde 2020 gegründet und unterstützt täglich Millionen von Entscheidungen bei Unternehmen wie Allianz, Mercury, Monzo und Faire. Das Unternehmen mit Niederlassungen in New York, London, Berlin, São Paulo und Ia?i hat 184 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs Growth Equity, Index Ventures, Tiger Global, Balderton Capital und Y Combinator eingeworben. Erfahren Sie mehr auf taktile.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261027839955/de/

Contacts:

Medienkontakt

Christina Levin

COMMAND

taktile@heycommand.com