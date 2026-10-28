Laurent Denize (Oddo BHF): Das Portfoliomanagement im KI-Zeitalter neu denken

Oktober 2026

In den vergangenen fünfzehn Jahen haben wir unseren Investmentansatz grundlegend weiterentwickelt. Ursprünglich auf überzeugungsbasierte, aktive Investitionen in europäische Aktien ausgerichtet, haben wir unser Spektrum durch mehrere strategische Akquisitionen und den Aufbau neuer Kompetenzen schrittweise erweitert.

Diese Transformation hat unsere Kompetenzen im Anleihen-, Quant-, Multi-Asset- und aktiven ETF-Management gestärkt und den Aufbau eines Angebots für Privatmarktanlagen vorangetrieben. Das Ziel ist dabei stets dasselbe geblieben: eine ausgewogenere Anlageplattform zu schaffen, die den zunehmend vielfältigen Anlagebedürfnissen gerecht werden kann.

Sie knüpft jedoch an unsere DNA an: Das aktive, überzeugungsgetriebene Management bleibt der rote Faden unserer Entwicklung.