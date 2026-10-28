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Asset Standard
28.10.2026 15:30 Uhr
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(1)

Laurent Denize (Oddo BHF): Das Portfoliomanagement im KI-Zeitalter neu denken

Oktober 2026

In den vergangenen fünfzehn Jahen haben wir unseren Investmentansatz grundlegend weiterentwickelt. Ursprünglich auf überzeugungsbasierte, aktive Investitionen in europäische Aktien ausgerichtet, haben wir unser Spektrum durch mehrere strategische Akquisitionen und den Aufbau neuer Kompetenzen schrittweise erweitert.

Diese Transformation hat unsere Kompetenzen im Anleihen-, Quant-, Multi-Asset- und aktiven ETF-Management gestärkt und den Aufbau eines Angebots für Privatmarktanlagen vorangetrieben. Das Ziel ist dabei stets dasselbe geblieben: eine ausgewogenere Anlageplattform zu schaffen, die den zunehmend vielfältigen Anlagebedürfnissen gerecht werden kann.

Sie knüpft jedoch an unsere DNA an: Das aktive, überzeugungsgetriebene Management bleibt der rote Faden unserer Entwicklung.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.