Mit drei neuen Geräten sorgt Amazon nicht gerade für mehr Übersicht in seinem Echo-Aufgebot. Immerhin kommen die Geräte mit teilweise sinnvollen Verbesserungen. Ein Feature hätte sich der Versandhändler aber wohl auch sparen können. Spot, Dot, Show, Studio. Wer alle Echo-Lautsprecher von Amazon aufzählen können will, braucht mittlerweile ein gutes Gedächtnis, denn die Geräte kommen in zahlreichen Varianten und Größen. Mit dem Echo Time kommt jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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